تكرار التبول خلال فترات قصيرة .. مؤشر لا يمكن تجاهله

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هناك بعض التغيرات التي تطرأ على الجسم ونتجاهلها طالما أنها غير مصحوبة بألم، ولكن هذا الخطأ قد يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة يصعب السيطرة عليها في وقت لاحق.

وقد تلاحظ ذهابك إلى المرحاض عدة مرات في وقت قصير بغرض التبول، ورغم شعورك بالرغبة الشديدة في التبول إلا أن كمية البول في كل مرة تكون محدودة للغاية، ماذا تعني هذه الظاهرة؟.

أجاب موقع goodhousekeeping على هذا التساؤل، بحسب خبراء "عيادة مايو"، وفسر هذه الظاهرة أنها مؤشر للإصابة بالتهاب المثانة، وهذه المرة لا يأتي الالتهاب بعدوى بكتيرية بينما قد يكون السبب هو المبالغة في تناول القهوة، كما أن هذه الظاهرة مصاحبة لفترة انقطاع الطمث، وبالطبع اهمال الأمر قد ياتي بعواقب صحية وخيمة.

أما عن طريقة العلاج الصحيحة فأكد الموقع بحسب أطباء العيادة، أن الأمر يختلف من شخص إلى أخر وبحسب مجموعة عوامل أخرى، لذا، لا يوجد علاج واحد للجميع، بينما عليك استشارة الطبيب فوراً.