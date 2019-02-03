أحمد المصري يؤكد أن "الجراحة" أنسب علاج للسِّمنة المُفرِطة

كشف أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة، الدكتور أحمد المصري، عن مخاطر مرض السمنة ومسبباتها وتسبُّبها في الإصابة بأمراض خطيرة أخرى .

وقال في حديثٍ مع "لايف ستايل"،: الأنسب لمن يعاني من السمنة المرضية هو الجراحة ولكن قبل ذلك يجب عليه الخضوع لاستيضاح شامل يشمل تقدير وفحص جهاز الغدد بشكل دقيق, وتحليل عميق لنمط الحياة وعادات الأكل, وكذلك توثيق محاولات سابقة لتخفيض الوزن وفي نهاية عملية الاستيضاح هذه، وإذا كانت حالة المريض مناسبة للجراحة, يتم توجيهه إلى استشارة نفسية.

وشدد على أن الآباء لابد وأن يتابعوا الأبناء ويحذّروهم ويساعدوهم على عدم الوصول الى مرحلة السمنة التى تستدعى العلاج، لافتًا إلى ضرورة إجراء فحوصات دورية لطلاب المدارس أيضًا، تشمل تقييم نمو وتطور الطالب، وكذلك للوصول إلى التشخيص المبكر للأمراض الناتجة عن سوء التغذية والسمنة، من نقص عناصر غذائية مهمة أو مشاكل وتأخر في النمو أو ارتفاع في الدهون والكولسترول.

وأوضح أن الوزن الزائد يؤدي إلى ارتفاع احتمالية الإصابة بأمراض السمنة كالسكري بـ20 مرة كما تؤدى السمنة إلى إرتفاع كبير في احتمال الإصابة بضغط الدم المرتفع وأمراض القلب والسكتة الدماغية وحصى المرارة.

وأشار إلى أن الوزن الزائد يتسبب فى ارتفاع إحتمال الإصابة بأكثر من 50 حالة صحية مختلفة تصيب كل الأجهزة الرئيسية في الجسم، ويعد السكري من النوع الثاني أحد أمراض السمنة الأكثر شيوعًا، والذي يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات ومضاعفات خطيرة في القلب، الكليتين، الأعصاب والعينين.

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