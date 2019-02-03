شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بسمك الماكريل.. هيحسن تركيزك ويحمى قلبك وغنى بفيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمك الماكريل من الأسماك الدهنية الغنية بأحماض الأوميجا 3 الدهنية ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الأساسية، ومن خلال "دلع جسمك" نتعرف على فوائد سمك الماكريل لصحتك، بحسب ما نشر موقع "nutrition advance".



فوائد الماكريل

فوائد سمك الماكريل1- الماكريل مصدر غنى بالأوميجا 3

أفضل طريقة لزيادة كمية الأوميجا 3 هي استهلاك المزيد من الأسماك الغنية بهذه الدهون الأساسية، ويحتوى قطعة الفيليه الواحدة من الماكريل على 2670 ملليجرام من الأوميجا 3.

والأوميجا 3 لها مجموعة واسعة من الفوائد الصحية منها: تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، تحسين الإدراك والانتباه.

2- يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ب 12

فيتامين B12 هو واحد من العناصر الغذائية الأكثر أهمية لصحتنا، ويمكن أن يسبب النقص فى هذا الفيتامين فقر الدم ويحتمل أن يتلف نظامنا العصبي.

3- مصدر غنى بالبروتين

الماكريل مصدرًا ممتازًا للبروتين، وتقدم شريحة الماكريل العادية 20.8 جراماً من البروتين.

4- يحتوى على مستويات منخفضة جدًا من الزئبق

على الرغم من أن المأكولات البحرية مغذية ومفيدة للجسم بشكل عام، إلا أن إحدى النقاط السلبية هي أنها يمكن أن تتأثر بالتلوث بالزئبق، ويعد الماكريل من أقل الأسماك فى نسبة الزئبق.



الماكريل وصحة القلب

5- مصدر ممتاز للسيلينيوم

فائدة صحية أخرى من الماكريل هي أن شريحة صغيرة واحدة توفر 71 ٪ من السيلينيوم وهو معدن أساسي يحتوي على العديد من الوظائف الهامة في أجسامنا منها: تعزيز المناعة، إنتاج الحمض النووي، تنظيم هرمونات الغدة الدرقية، انخفاض علامات الالتهاب فى الجسم.

6- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

قد يساعد كل من أوميجا -3 والسيلينيوم على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وكذلك الماكريل مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المرتبطة بصحة القلب، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك.

7- غنى بفيتامين د

يعد نقص فيتامين د مشكلة كبيرة بسبب قلة التعرض للشمس، ويعد الماكريل من المصادر الرئيسية لفيتامين د بعد آشعة الشمس.