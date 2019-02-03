علامات تنذرك بسرطان عنق الرحم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 فبراير 2019 04:34 مساءً - انتشر في الآونة الأخيرة معاناة الكثير من السيدات من الإصابة بسرطان عنق الرحم، وقد أطلق عليه البعض المرض القاتل الصامت، حيث توجد أعراض قليلة جداً تنذر بوجوده، وهناك قضية أخرى تواجه النساء اللاتي يواجهن سرطان عنق الرحم، وهي أن العلامات غالباً ما يتم تشخيصها على أنها شيء آخر؛ لأنها تختلف وتتنوع إلى حد كبير. ومع ذلك، لا يعني ذلك أنه لا توجد علامات تحذير علينا وضعها في الاعتبار، يقدمها الدكتور "أحمد الجزار" استشاري النساء والتوليد.

*الإفرازات الغريبة :من المحتمل أن تظهر لديك بعض الإفرازات الغريبة على مر السنين. قد تكون لها رائحة نفاذة فهذا نذير بوجود علة بالرحم يجب معرفتها من خلال الطبيب.

*التغييرات على عادات حمامك :التبول بكثرة وحركات الأمعاء المؤلمة أو غير المريحة هي أشياء عليك ذكرها لطبيبك المعالج .

*نزيف غير طبيعي: معظم النساء، ما لم يعانين من مشكلة صحية إنجابية مزمنة، ينتبهن إلى نزيف غريب، سواء كان ذلك في منتصف الدورة أو أثناء ممارسة الجنس أو بعد انقطاع الطمث، فإن هذا النوع من النزيف ليس نموذجيًا ويجب التوجه إذا لوحظ إلى طبيب نسائي.

*الشعور بالإرهاق باستمرار :إذا كنت تجدين صعوبة في استعادة أي طاقة إلى حياتك، فقد يكون السبب في ذلك أمراً أكثر خطورة فعليك زيارة الطبيب.

*التدخين يزيد تطور أنواع السرطان :معظم النساء اللواتي تم تشخيصهن بسرطان عنق الرحم في منتصف الأربعينيات، كانت ممارسة التدخين تزيد من فرص تطوير معظم أنواع السرطان.

*الألم في منطقة الحوض :ليس فقط آلام الدورة الشهرية الخاصة بك، ولكن أيضاً التشنج الشديد في منطقة الحوض الخاص بك بشكل غير طبيعي، إنه أمر يجب الانتباه إليه إذا لم تلاحظي هذا النوع من الألم من قبل .