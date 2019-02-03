6 معاني لـ أسماء بنات.. أبرزها الورد والعسل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 فبراير 2019 04:34 مساءً - لا يملك أي إنسان تسمية نفسه عندما يولد في هذه الحياة، فالاعتماد الأول في التسمية يكون على الأبوين أو أحد أفراد العائلة، وهذا يحمّل من ينتقي الاسم مسؤولية فرحة وسعادة المسمى ولداً كان أم بنتاً في حياته، لذلك اخترنا لك مجموعة من أسماء الفتيات التي تنتمي إلى معنى واحد.

الخليج 365 وطفلك

من أسماء الورد

لا تتعجبي حين تكتشفين أسماءً غريبة ولكنها من أسماء الورد الذي تحبين لونه وتعشقين عبيره.

• زينب: اسم قديم وهو نبات جميلُ المنظر وطيّب الرّائحة.

• فتنة: نبات عطري يمتاز بزهوره الصفراء الصغيرة.

• نرجس: نبات من الفصيلة النرجسية وزهره أبيض اللون.

• رندة: نبات طيب العطر والمظهر.

• ريحانة: اسم قديم ومؤنث لكلمة ريحان وهو نبات عطري وطبي.

• جلنار: وهو زهر الرمان.

تحمل معنى العسل

منذ رؤيتك لها في المرة الأولى، انطبعت في ذهنك فكرة "حلاوتها كالعسل" فاجعلي خيارك من هذا الطعام الطيب.

• ميلينا: اسم أجنبي يعني العسل والسكر.

• هوني: يعني العسل بالإنجليزية.

• ميال: اسم فرنسي ويعني العسل.

• ميليسا: اسم فرنسي، ويعني المرأة الجميلة أو العسل الطبيعي.

• ديفشا: وهو اسم أجنبي يصلح للجنسين ويعني: جميلٌ كالعسل.

• شهد: وهو من أسماء العسل عند العرب.

تجلب الثروة لأصحابها

يهمك جداً أن تعيش ابنتك عندما تكبر برفاهية ورخاء المال والرزق، فلكل اسم حظه ونصيبه من اسمه.

• ثروة: هي المال الوفير.

• غنى: تلفظ بكسر الغين وتعني وفرة المال والرزق.

• تيد: يعني الهدية أو النعمة وهو اسم إنكليزي.

• كنزي: وهو يوحي بثروة وثراء ما يملكه الشخص ويطلق على البنات.

• داري: اسم إنكليزي ويرمز إلى الثراء.

• أوديلا: أصله يوناني ويعني الثرية.

من النباتات

النبات هو الحياة، وسرها وجمالها، ولذلك عليك الحرص على أن تختاري اسماً لطفلك أو طفلتك مستوحى من النباتات والزهور مثل هذه المجموعة الجميلة من اختيارنا:

• أوليفيا: شجرة الزيتون باللاتينية.

• آيفي: اسم نبتة متسلّقة مميزة تنمو وتعلو على الجدران.

• كاميليا: اسم زهرة وشجيرة مميزة، أزهارها حمراء أو وردية اللون.

• أستر: اسم زهرة النجمية وتنتمي إلى عائلة دوار الشمس وتنمو في أميركا الشمالية وجنوب أوروبا.

• راسن: وهو اسم نبات يشبه "الزنجبيل"، ويتمتع برائحة طيبة ومميزة.

• أنيسون: نبتة ذو رائحة عطرة تكثر في أوروبا والشرق الأوسط.

من الهدية

طفلتك هي هدية من الله، فلماذا لا تفكرين باسم يعني الهدية؟

• هبة: الهدية التي لا تنتظر المقابل.

• هدايا: جمع كلمة هدية.

• أديا: اسم أفريقي ويعني الهدية.

• دورا: اسم إغريقي ويعني الهدية.

• كوربان: اسم هندي ويعني الهدية.

• هدية: وهو يفسر نفسه.

من فصل الشتاء

تقول الأسطورة إن الطفلة التي تولد في فصل الشتاء تكون حنونة؛ لأنها تجلب الدفء لقلب أمها، فهل فكرت باختيار اسم لمولودتك إذا كان قدومها مع قدوم فصل الخير والمطر؟

• روبين: اسم عصفور لا يظهر إلا في فصل الشتاء.

• أوبين: اسم فرنسي ويعني الثلج.

• رين: اسم يرمز إلى الطيور التي تظهر في فصل الشتاء.

• كولدين: اسم برد الشتاء.

•• آلاسكا: اسم المنطقة القطبية.

• ندى: قطرات الماء المتساقطة صباحاً.

تابعي معنا "الخليج 365" وطفلك" 48 في الأسواق، وأنت تعيشين متعة فصل الشتاء، العديد من المواضيع المفيدة في أبوابها المتنوعة