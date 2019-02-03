شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء تحتاج لمعرفتها قبل ما تعمل هوليود سمايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض لاصفرار في الأسنان من الأشياء الطبيعية في حالة تدخين الشخص، أو إكثاره من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، أو ربما تكون طبيعة الأسنان لونها الأصفر، وهذا السبب وراء سعي الكثير لإجراء "هوليود سمايل" للحصول علي أسنان بيضاء، ولكن قبل أن تذهب لإجرائها عليك أن تقوم بقراءة هذا التقرير، المنشور عبر موقع " getthegloss".

أكد التقرير، أن الحصول علي الإبتسامة تطلب أن تقوم بقراءة الأسطر القادمة للتعرفي عل النصائح الهامة لك ولصحة أسنانك، وهي:

-زيارة طبيب الأسنان من أفضل الأشياء التي يجب عليك فعلها عند رغبتك في الحصول علي هوليود سميل، لكي تعرف إذا كنت مؤهل للقيام بذلك أم لا.

-من الممكن المتابعة باستخدام بعض العلاجات المنزلية التي يشرف عليها طبيب الأسنان، كمعجون أسنان محدد، فإذا تم استخدام هلام التبييض المناسب حيث يمكن أن تكون هذه فعالة للغاية ومريحة.

- احذر من المواد الهلامية التي يتم شراؤها على الإنترنت، فهي لا تفعل شيئًا لتحسين بياض أسنانك ، وفي أسوأ الأحوال يمكن أن تكون حمضية للغاية وتضر أسنانك.

-لا تتوقع معجزات من معجون الأسنان.. لان جميع الأنواع لها تأثير تشبه منظف الأسنان على سطحها، وعندما تقترن بالفرشاة ستزيل البقع السطحية مما يجعل الأسنان تبدو ونظيفة، أما المختصة بالتبيض هي في الأساس لإزالة البقع واستخدام إما إنزيمات أو جزيئات ميكانيكية لإزالة البقع، وقد تكون مفيدة إذا كنت تشرب الكثير من الشاي والقهوة وغيرها من السوائل والأطعمة المنتجة للبقع ، ولكنها لا تبييض الأسنان.