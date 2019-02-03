شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وبعد.. حاجات لازم تاخدى بالك منها لو هتعملى ماسك تقشير البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماسكات التقشير الطبيعية التي تعتمد بشكل كبير علي إزالة الجانب غير المفيد من البشرة، أو الخلايا الميتة والطبقة غير المجدية، هي ماسكات أو أقنعة لها محاذير وتعليمات، فوفقا لتقرير نشر بموقع stylecraze فإن التقشير أو السكراب من الوسائل المفيدة للبشرة، فهي تخلصها من بواقي وترسبات لا طائل ولا حد لها ، تظل راسخة علي سطح البشرة وقد تسد المسام هي والدهون لتخلف الرؤوس السوداء والدمامل والحبوب الملتهبة الملوثة.

والكثير من الماسكات يمكنها تقشير البشرة بشكل طبيعي، كماسكات الكربونات، والملح الناعم، والسكر والزيوت الطبيعيةكالبرافين واللوز وغيرها، ولكن هناك تعليمات لهذه الماسكات حتي لا تضر بالبشرة.

والمغالاة والافراط في ماسكات التقشير لأي نوع من البشرة أكثر من مرة كل 10 أيام قد يسبب لها التهيج أيضا، إضافة لأهمية مراعاة البعد عن تقشير مناطق حول العين والرقبة، فضلا عن الحرص علي عدم زيادة حدة وكمية المادة المقشرة كالملح حتي لا تسبب الالتهاب، وعدم المغالاة في الشطف والتجفيف بقسوة بعد الماسك، إضافة للاهتمام بالتقشير بحركات لينة خفيفة، وببساطة ولا تزيد عن 5 دقائق من التقشير.