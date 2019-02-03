شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البدانة تُسبّب تدهور وظائف الكُلى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن وظائف الكلى تتدهور مع زيادة بدانة الشخص، مشيرة إلى أن فئات عمرية يمكنها أن تكون أكثر عُرضة للإصابة بضعف وظائف الكلى، سواء أكانوا يعانون مشكلات في الكلى أم لا.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، وجدت الدراسة أن البالغين الذين يعانون السمنة المفرطة أكثر عُرضة مرتين للإصابة بضعف وظائف الكلى مقارنة بالبالغين الذين يعانون مجرد الزيادة في الوزن.

مشكلات عديدة

وقال الدكتور “أليكس تشانج”؛ كبير باحثي الدراسة: “الوزن الزائد خاصة حول منطقة البطن يسبب عديداً من التأثيرات الأيضية السلبية التي تؤثر في الكلى”.

ويفسر تشانج؛ ذلك عبر البريد الإلكتروني، قائلا: إن هذا الوزن الزائد يمكن أن ينشط الجهاز العصبي الذي يفرز هرمونات معينة تزيد من احتباس الصوديوم ورفع ضغط الدم.. كما أن هذا يجعل من الصعب على الجسم التخلص من السكريات الإضافية في الدم مما يؤدي إلى الإصابة بالسكري.

وأضاف تشانج؛ أن كل هذه الأمور سيئة بالنسبة للكلى كما أن الالتهابات المرتبطة بالبدانة ودهون البطن المفرطة تضعف أيضا وظائف الكلى.

وتابع “أيضاً الوزن الزائد يضعف قدرة الجسم على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكري”.

1.9 مليار بالغ يعانون البدانة

وهناك 1.9 مليار بالغ يعانون زيادة الوزن أو البدانة على مستوى العالم وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية. ويعاني نحو أربعة من كل عشرة بالغين، زيادة الوزن فيما يعاني نحو واحد من كل عشرة بالغين، البدانة وهي حالة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومشكلات المفاصل وبعض أنواع السرطان، إضافة إلى متاعب الكلى.

بيانات 5.4 مليون من 40 دولة

ولإجراء الدراسة، فحص الباحثون بيانات تم جمعها خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 2017 لما يزيد على 5.4 مليون بالغ من 40 دولة مختلفة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

وفحصوا أيضاً بيانات أكثر من 84 ألف شخص يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأكثر من 19 ألف بالغ يعانون أمراضاً مزمنة في الكلى.