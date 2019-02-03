5 حالات تستدعي زيارة الطبيب عند الشعور بآلام الساقين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتعدد أسباب الشعور بآلام في الساقين ومنها الأسباب العرضية المؤقتة مثل التعرض للإجهاد أو السير لمسافات طويلة أو التعرض لصدمات أو حدوث تشنج عضلي أثناء ممارسة الرياضة وغيرها من الأسباب.

ويقول الدكتور أحمد توفيق، اختصاصي جراحة العظام والمفاصل في مصر لـ"العين الإخبارية"، إن الأسباب العرضية لا تدوم، وينتهي الألم بعد عدة ساعات أو أيام على الأكثر، إلا أن هناك حالات تستدعي التدخل الطبي وزيارة الطبيب وهي:

1.عدم القدرة على السير أو حتى الوقوف على القدمين.

2.انتفاخ في الساقين.

3.الشعور بألم مبرح في الساقين أو أحدهما.

4.صعوبة في التنفس.

5.حدوث إصابة في القدم يصاحبها صوت قرقعة العظام.

ويضيف الدكتور أحمد توفيق أن مثل هذه العلامات تكون مؤشرا لوجود إصابة خطيرة في القدم وتضرر العظام الداخلية، وهو ما يحتاج إلى تدخل طبيب عظام، ويشير إلى أن الحالات البسيطة تحتاج إلى علاجات منزلية وراحة للساقين في حين الحالات الأكثر تضررا تحتاج إلى عمل أشعة لتحديد مدى الضرر وعلاجه سواء عن طريق العلاج الدوائي أو الأربطة الضاغطة أو المراهم أو التجبير، على حسب الحالة.