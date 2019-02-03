شكرا لقرائتكم خبر عن عشان ماتلخبطش.. 4 نصائح هتساعدك للحفاظ على الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع زيادة ضغوط الحياة والعمل يتراجع الاهتمام بتناول الطعام الصحى ونلجأ للأكلات السريعة المليئة بالدهون والسعرات الحرارية العالية، وهو ما يؤدى للسمنة والأمراض المرتبطة بها..فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح تساعدك على بدء نظام تغذية صحى للحفاظ على الدايت، بحسب ما نشر موقع net doctor.

1- حدد أوقات ثابتة لتناول الوجبات كل يوم تحديد وقت لتناول الطعام في وقت مبكر من المساء، هو واحد من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحتك. يمكنك ضبط مواعيد الوجبة والتزم بها ولكن يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن أربع ساعات بين وقت العشاء ووقت النوم.

2- تجنب تناول الطعام المرتبط بالحالة النفسية الأكل العاطفى أو Emotional eating هو حالة تجعلنا نفرط فى تناول الطعام عند الشعور بالحزن أو الضيق، وبالتالي تعلمنا دون وعي أن نتناول الطعام عندما نشعر بعدم التوازن العاطفي، يمكننا تقليل هذا الميل من خلال التأكد من أننا نأكل ما يكفي من البروتين طوال اليوم للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم لدينا.

3- تجنب الوجبات السائلة التى تضيف لسعراتك الحرارية كن حذراً من تناول الوجبات السائلة مثل: البودينج أو مشروب الشكولاتة والحلويات اللذيذة المليئة بالسعرات الحرارية وتجنب إضافة الكعك بجانب قهوتك.

４- اهتم بالأطعمة الغنية بالبروبايوتيك البروبايوتيك بكتيريا نافعة للجهاز الهضمى وتلك الكائنات الصغيرة الموجودة في أمعائنا نحتاج إلى إطعام هذه البكتيريا من أجل جني فوائد مثل تحسين الطاقة ، وتحسين المناعة ، وتخفيف الإسهال والإمساك ، والحد من الانتفاخ ، وتحسين الحالة المزاجية. ولتعزيز هذه البكتيريا يجب الحد من الأطعمة المكررة والمعالجة وتنوع الأغذية النباتية ، وسوف تساعد أيضا الأطعمة الغنية بالبروبايوتيك مثل الزبادى ، الحليب الرايب.