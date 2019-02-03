كيف يؤثر التوتر والقلق في العمل على صحتك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثيرون للضغط النفسي فى العمل بسبب كثرة المهام المطلوبة وضرورة تنفيذها فى توقيت معين علاوة على أسباب أخرى تتعلق ببيئة العمل، فى هذا التقرير نتعرف على كل ما يخص تأثير التوتر والقلق فى بيئة العمل على صحتك وكيف تتغلب على هذا الأمر، بحسب تقرير نشره موقع net doctor.



توتر العمل

ما هو الضغط النفسي؟

هو مجموعة من الأفكار السامة التى تتعرض لها فى ذهنك بسبب بيئة العمل المحيطة، وهو ما يجعلك تفرز هرمونات ومواد كيميائية بشكل منتظم تسبب التوتر على المدى الطويل.

تأثير التوتر فى العمل على صحتك

ـ الإجهاد أو التوتر يمكن أن يسبب جميع أنواع المشاكل الجسدية من ضعف جهاز المناعة، اضطرابات النوم وقلة الرغبة الجنسية ومشاكل الشهية.

ـ يمكن أن يسبب لنا التوتر أن ننعزل عن الحياة، وأن نتوقف عن الثقة بأنفسنا، وأن نتوقف عن الاهتمام بأنفسنا ليتركنا في حالة من الإرهاق البدنى والذهنى والنفسى.

ـ يمكن أن يترك التوتر الشخص يشعر بالخوف والعزلة باستمرارو هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جسدية وانتحار في بعض الأحيان.

طرق التغلب على التوتر فى العمل

１- توقف عن محاولة التحكم في النتائج، ابذل قصارى جهدك دون أن تفكر فى النتيجة، حيث لا يمكنك التحكم في كيفية مشاهدة الأشخاص الآخرين لعملك. ２- ️ تجنب القيل والقال ابتعد عن الأحاديث الجانبية لانها تجعلك تشعر بعدم الارتياح وبدلا من ذلك، ابحث عن أشياء إيجابية في الناس وابدأ في قول أشياء لطيفة عنهم، وهو ما يخفض مستوى التوتر في العمل.

３- تعلم أن تقول "لا" وكررها من حين لآخر واطلب المساعدة إذا كنت في حاجة إليها.

４- قم بإنشاء حدود واضحة بين المنزل والعمل - يجب أن تفصل ولا تفكر فى العمل بعد أن تخرج من مكان العمل.