الفواكه والخضراوات تحميك من البواسير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هناك أسباب مختلفة تؤدي للإصابة بالبواسير منها رفع أوزان ثقيلة أو بذل مجهود كبير وكذلك التعرض لضغط نفسي أو توتر شديد، كما يمكن أن يصاب الشخص بالبواسير نتيجة لمعاناته من الإمساك المستمر وبسبب الحمل والولادة بالنسبة للنساء.

والبواسير هي أوردة متورمة في الشرج والمستقيم السفلي وتشبه الدوالي الوريدية، وتحدث البواسير بسبب عدد من الأسباب وهذا بالرغم من أن السبب لا يكون معروفا غالبا، فقد تحدث بسبب الضغط في أثناء التبرز أو من زيادة الضغط على هذه الأوردة في أثناء الحمل. وقد توجد البواسير داخل المستقيم (البواسير الداخلية) أو قد تحدث أسفل الجلد حول الشرج (البواسير الخارجية).

وتنتشر البواسير بشكل كبير، حيث يُصاب ثلاثة من بين كل أربعة من البالغين تقريبا، وأحيانا لا تسبب أعراضا ولكن في أوقات أخرى تسبب الحكة والألم والنزيف.

ويقول دكتور محمد حلمي، استشاري علاج السمنة والنحافة بمصر، إن العامل الوراثي يسهم بدوره في الإصابة بالبواسير وقلة ممارسة الرياضة، ويقدم عدة نصائح لقراء "العين الإخبارية" للوقاية والعلاج وهي:

1.تنظيم أوقات تناول الطعام في مواعيد محددة لتنظيم عملية الإخراج.

2.مضغ الطعام جيدا وببطء لتسهيل الهضم.

3.تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والشوفان لأنها تساعد على علاج الإمساك الذي يزيد معاناة مرضى البواسير.

4.تناول الفواكه والخضراوات الملونة لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات تساعد على تسريع العلاج.

5.تناول البصل والثوم للمساعدة على تدفق الدم.

6.تجنب الأطعمة الدهنية والسكريات لأنها تؤثر على تدفق الدم.

7.تجنب الأطعمة الحارة وكثيرة التوابل لأنها تزيد معاناة المريض.

8.الإكثار من شرب المياه والبابونج لتسهيل عملية التغوط.

9.تناول الجزر والبطاطا لاحتوائهما على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تعافي الأغشية والأنسجة.

10.ممارسة الرياضة والحرص على التخلص من السمنة والوزن الزائد.