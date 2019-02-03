شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه مرض عسر القراءة وإزاى تكتشف إصابة طفلك بيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عسر القراءة أو الديسلكسيا وهو مرض يصاب به الأطفال ويعرضهم لصعوبة شديدة فى قراءة الحروف والكلمات حتى لو كان الطفل يتمتع بدرجة ذكاء عالية، وهناك بعض العوامل التى تسبب ذلك مثل العوامل النفسية والوراثية.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أسباب الإصابة بمرض عسر القراءة هى:

أسباب الإصابة بعسر القراءة



صعوبة التعلم

1: العوامل الصحية مثل وجود بعض الاضطرابات عند الطفل ومنها مشاكل فى الادراك السمعى أو البصرى .

2:وجود مشاكل فى الذاكرة.

3:العوامل النفسية أيضا تؤثر على الطفل.

4: العوامل الوراثية لها دور كبير فى الاصابة بعسر القراءة .

5: عوامل فسيولوجية فى تركيب العقل.



عسر القراءة

يواجه هؤلاء الاطفال صعوبة فى توصيل الحروف بالأصوات التى يقوم بها ومزج هذه الاصوات فى الكلمات، فعسر القراءة يختلف من شخص لأخر، فالبعض منهم لديه شكل خفيف ويتعلمون فى النهاية كيفية إدارته والبعض الآخر يواجه صعوبة أكبر فى التغلب عليه.

وهنا يكون دور الابوين والمدرسة فى تأهيل الطفل ومساعدته على تخطى المشكلة من خلال عدة نصائح وهى:

1: يجب ان يتحلى الابوان بالصبر والهدوء عند التعامل مع الطفل وتشجيعه باستمرار على القراءة.

2: حتى لو أخطأ الطفل فلا تستخدم معه أسلوب التوبيخ والإهانة ولكن شجعه على الاستمرار فى القراءة حتى يتحسن .

3:نمى قدرات ومواهب الطفل فى المدرسة والمنزل، حتى يشعر أن لديه دور ومهمة يستطيع أن ينجزها.