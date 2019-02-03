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كريم فيوسيباكت هو عبارة عن كريم مضاد حيوي، يتكون من حمض الفويسديك وهي المادة الفعالة داخل كريم فيوسيباكت، وهي مادة مضادة للجراثيم تستخدم في علاج العديد من الأمراض الجلدية عن طريق منع البكتريا والجراثيم من إنتاج البروتينات الضرورية لحياتها، مما يحد من عملية النمو والتكاثر لديها وفي النهاية يسهل القضاء عليها مع الاستمرار في استخدام هذا الدواء .

ويتوفر كريم فيوسيباكت في عبوتين تحمل كل منهما لون مميز ولكل منهما استخدام وفيما يلي سوف نستعرض جميع انواع و الوان ” كريم فيوسيباكت ” واستعمالاتها.

انواع و الوان ” كريم فيوسيباكت ” واستعمالاتها

1- كريم فيوسيباكت الأصفر

تتميز عبوة الكريم باللون الأصفر Fucibact craem هو عبارة عن كريم موضعي مضاد حيوي يعالج التهابات الجلد البكتيرية والقوباء وبصيلات الشعر المصابة وفي علاج حب الشباب الدمامل والخراريج وبكتيريا الجروح وكذلك عدوى الجلد حول الأظافر، كما يستخدم بعد إجراء عمليات الليزر على الجلد.

2- كريم فيوسيباكت ب البرتقالي

تتميز عبوة Fucibact B craem باللون البرتقالي وهو عبارة عن مضاد حيوي يستخدم في علاج التهاب الجلد والأكزيما والحروق كما يستخدم في علاج الجروح أيضًا.

إرشادات الاستخدام

– غسل اليدين قبل وبعد استخدام الدواء.

– يجب استخدام كريم فيوسيباكت بلطف خاصة على الجروح حسب توجيهات الطبيب المختص.

– يمكن استخدام كريم فيوسيباكت من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم ما لم يوصي الطبيب بعكس ذلك.

– قد لا تحتاج إلى وضع كريم فيوسيباكت أكثر من مرتين في اليوم إذا كانت توصيات الطبيب بوضع ضمادة على الجرح.

الآثار الجانبية

تختلف الآثار الجانبية لاستخدام الدواء من شخص لآخر وذلك حسب طبيعة الجسم ومدى حساسيته للمادة الفعالة لذا عند تطبيق هذا الدواء أظهرت النتائج السريرة بعض الأعراض الجانبية على بعض المرضى دون الآخرين مثل:

– الطفح الجلدي.

– الحكة.

– الأكزيما.

– الإحساس بالألم والحرقة في موضع دهن الكريم مع ظهور بعض الإحمرار على الجلد.

تحذيرات عامة عن كريم فيوسيباكت

-بداية المفعول: لم يتم تحديد مقدار الوقت اللازم لهذا الدواء لإظهار عملها سريريا.

– مدة المفعول: لا توجد بيانات سريريه راسخة متاحه فيما يتعلق بمده عمل هذا الدواء.

-أمن مع الكحول: التفاعل مع الكحول غير معروف. من المستحسن استشاره الطبيب قبل الاستهلاك.

-الاستخدام في الحمل: لا ينصح هذا الدواء للاستخدام في النساء الحوامل ما لم يكن ضروريا للغاية. استشر طبيبك حول الفوائد والمخاطر المحتملة قبل اتخاذ قرار باستخدام هذا الدواء.

-الاستخدام أثناء الرضاعة الطبيعية: لا ينصح هذا الدواء للاستخدام في النساء المرضعات ما لم يكن ضروريًا للغاية. لذا يجب مناقشة جميع الفوائد والمخاطر مع طبيبك قبل استخدام هذا الدواء.

متى لا تستخدم ؟

– الحساسية تجاه هذا الدواء: لا ينصح باستخدام هذا الدواء إذا كان لديك حساسية معروفه لحمض الفوسيريك أو أي مكونات موجودة معه.

– الاستخدام المباشر علي الجلد: لا تضع هذا الدواء في العينين أو بالقرب من العينين أثناء تطبيقه علي الوجه حتى لا يسبب تهيج العينين.

– مده الاستخدام: لا تستخدم هذا الدواء لفتره طويلة من الزمن أو في كميات كبيرة لأن هذا قد يسبب أثارًا ضارة خطيرة على الجلد مما يسبب حساسية تجاه هذا الدواء.

– التفاعلات: تتفاعل جميع الأدوية مع الجسم بشكل مختلف من شخص لآخر. يجب عليك التحقق من جميع التفاعلات الممكنة مع طبيبك قبل البدء في أي دواء.

تعليمات عامة

– اتبع بدقه التعليمات حول كيفية استخدام Fucibact craem وفقًا لتوجيهات الطبيب، ولا تستخدم أكثر مما هو موصوف أو مشاركة هذا الدواء مع أشخاص آخرين.

– ينصح بإبلاغ الطبيب عن جميع الأدوية أو المنتجات العشبية التي تستخدمها وعن جميع الحالات الطبية الخاصة بك قبل استخدام هذا الدواء.

-ننصحك بإكمال دوره العلاج المقررة حتى إذا كانت الأعراض تتحسن أو اختفت نهائيًا.

– الجرعة الفائتة إذا تم تفويت جرعة من Fucibact craem يمكنك استخدام الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكر ذلك. إذا كان الوقت قريب جدًا من الجرعة التالية، يجب تخطي الجرعة الفائتة. حتى لا تحصل في النهاية على ضعف الجرعة وهو ما قد يتسبب في حدوث مشكلة.

– في حالة استخدام جرعة زائدة من Fucibact craem يجب الاتصال بالطبيب علي الفور.

– إذا لم تظهر أي نتائج تدل على الاستجابة للعلاج أو التحسن مع الاستمرار في استخدام Fucibact craem يجب التوقف فورًا عن الاستخدام واستشارة الطبيب.