انت الان تتابع موضوع لماذا تحتاج المرأة إلى البروتين اقل من الرجل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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البروتين من أهم العناصر التي يحتاج لها جسم الإنسان وهو مكون أساسي في عملية بناء الجسم الصحي ، ورغم أن البعض يعتقد ان البروتينات هي المسئولة عن بناء عضلات الجسم فقط والدليل على ذلك حرص لاعبي كمال الأجسام على مد أجسامهم بنسب عالية من البروتين ، إلا أنه في الحقيقة هناك أدوار أخرى يقوم بها البروتين .

اهمية البروتين

حيث أنه هو المسئول عن تقوية الاوتار الموجودة في الجسم ، وكذلك يساعد على تقوية الناقلات العصبية ، وعلى الرغم من ان اجسامنا تقوم بإنتاج نسب من البروتين أو كما يطلق عليه (الاحماض الأمينية ) ، إلا أننا نحتاج طول الوقت بمد أجسامنا ببروتين عن طريق تناول الأطعمة الصحية .

وقبل أن نتحدث بالأرقام عن نسبة البروتين التي يحتاجها جسم كلاً من الرجال والنساء والفرق بينهم ، فعلينا أن ننوه أ هناك حالات لا تخضع لهذه الأرقام بسبب طبيعة اعمالهن وفئتهم العمرية ، فعلى سبيل المثال لاعب أو لاعبة كمال الاجسام بالتأكيد لن يحتاج جسمهم إلى نفس نسبة البروتين التي يحتاجها الشخص العادي ، وكذلك فإن المسنين على سبيل المثال تحتاج أجسامهم إلى نسب من البروتين تضاعف ما يحتاج إليه الشباب ، ولكننا هنا نتحدث عن الأكثر شيوعاً والمتوسط .

بحسب الدراسات العلمية توصل العلماء في مجال التغذية إلى أن جسم الرجال يحتاج إلى نسبة أعلى من البروتين من الذي يحتاجها جسم النساء ، حيث أن جسم الرجل يحتاج إلى 56 جرام من البروتين يومياً ، اما أجسام النساء فتحتاج إلى 46 جرام فقط من البروتين يومياً ، وقد ارجع العلماء زيادة نسبة احتياج أجسام الرجال للبروتين إلى البنيان العضلي لأجسامهم ، والذي يختلف عن جسم النساء والذي يحتوي على كتلة عضلية أقل.

وتختلف نسبة احتياج جسم المرأة للبروتين إذا كانت حامل ، ففي حالة الحمل تحتاج النساء إلى نسبة بروتين أعلى من النسبة التي يحتاجها الرجال ، فقد اثبتت الدراسات أن السيدة الحامل تحتاج إلى 71 جرام من البروتين يومياً ، وقد تزيد هذه النسبة إذا كانت السيدة الحامل تقوم بمجهود بدني يومياً .

أنواع البروتين

يقسم أطباء التغذية البروتين إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهم ( بروتينات بسيطة ، بروتينات مركبة ، البروتينات المشتقة ) ويتم تعريفهم كالأتي :

1- بروتينات بسيطة : ويطلق هذا التعريف على الأغذية التي تحتوي على نسب من البروتين ولكنها قابلة للذوبان في الماء مثل البيض وزيت الذرة .

2- البروتينات المركبة : وهو البروتين الذي ينتج من اتحاد عناصر غذائية مع البروتينات .

3- البروتينات المشتقة : وهي وهو عبارة عن خلط الأحماض مع البروتين عند تعرضهم للحرارة .

مصادر البروتين

البيض

يعد البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين ، وأيضاً يحتوي على المعادن ومضادات الأكسدة والمعادن والدهون الصحية التي يحتاج إليها جسم الإنسان ، ويتركز البروتين في بياض البيض.

صدور الدجاج

تحتوي صدور الدجاج على نسبة عالية من البروتين ، ولذلك ينصح أطباء التغذية الأشخاص الذين يعانون من نقص في البروتين بتناول صدور الفراخ مشوية لأنه تمنحهم ما يعادل 53 جرام من البروتين يومياً بما يعادل تقريباً ما يحتاجه جسم الرجل من البروتين .

اللحم البقري

الحم البقري من أهم مصادر البروتين على الإطلاق ، فكل 85 جرام من اللحم البقري يحتوي على 22 جرام من البروتين ، وبجانب البروتين فأن لحوم الأبقار تحتوي على نسبة عالية من الحديد وأيضاً فيتامين ب 12 .

لحم أسماك التونا

يحتوي لحم أسماك التونة على نسبة عالية من البروتين ، حيث يحتوي كل 145 جرام من التونة على ما يعادل 39 جرام من البروتين .

فول الصويا

يعتبر فول الصويا من أهم المصادر النباتية التي تعوض نسبة البروتين الحيواني الموجودة في اللحم البقري ، حيث أن الكوب الواحد من فول الصويا المطهي يحتوي على 29 جرام من البروتين ، وهناك أشكال عديده يمكنك أن تتناول من خلالها فول الصويا ، حيث يمكن تناول فول الصويا على شكل حبوب ، وأيضاً يمكنك تناول مشروب حليب فول الصويا الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين أيضاً ، ولذلك فإن الأشخاص النباتين (الذين لا يأكلون اللحوم ) عادة ما يتناولون فول الصويا بمختلف أشكاله ليعوضوا أجسامهم عن نسبة البروتين الموجودة في اللحوم .

كيف تعرف أنك تعاني من نقص البروتين

هناك عدد من الأعراض التي تظهر على الشخص الذي يعاني من نقص البروتين ، فعادة يشعر هذه الشخص بحالة من الإرهاق المستمر وعدم القدرة على التركيز ، وكذلك يصاب بحالة القلق المستمرة ، بالإضافة إلى الفقدان السريع للوزن بصوره ملحوظة ، ولكن هذه الأعراض تختلف عند الأطفال ، حيث أن الطفل الذي يعاني من نقص البروتين يصاب بالإسهال وبطؤ النوم ، وأيضاً قد يصاب الطفل بمشكلات في الكبد إذا لم يتم علاجه من هذا النقص .