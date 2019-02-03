شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على فهد في حقيبة بأحد مطارات الهند والان مع التفاصيل

أُوقف رجل في مطار مدراس جنوب الهند، وهو يحمل حقيبة يدوية بها فهد صغير، بحسب ما أعلنت السلطات، السبت، وفقا للعين الإخبارية.

وكان الرجل البالغ من العمر 45 عاماً، الذي لم يُكشف عن جنسيته آتيا من بانكوك، وأثارت أصوات صادرة من حقيبته اليدوية الريبة في نفوس عناصر الأمن.

وقال أحد المسؤولين في المطار: "لم تكن جواباته واضحة وأمرنا بفتح الحقيبة لتفتيشها".

وأضاف: "عُثر في داخل الحقيبة على فهد صغير بالكاد يبلغ وزنه كيلوجراماً واحداً موضوعا في سلّة بلاستيكية، وكان الحيوان في حالة صدمة وشديد الوهن".

ونشرت إدارة المطار تسجيلاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر موظّفين وهم يحاولون تغذية الحيوان بالحليب.

ويسعى المحققون إلى معرفة إن كان الفهد عرضة لتجارة دولية بالأنواع المحمية.

وقال كبير المسؤولين في شرطة مكافحة الجرائم ضدّ الثروة الحيوانية في مدراس إن "الراكب محتجز حاليا ويتمّ استجوابه".