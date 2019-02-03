شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. مضادات اكتئاب رخيصة لكنها «خطيرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قالت نتائج دراسة جديدة إن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب التي تحتوي على مادة SSRIS يزيد احتمال الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي بنسبة 40 %. ونظراً لأن هذه النوعية من الأدوية قليلة التكلفة يصفها الأطباء بكثرة. ونُشرت نتائج الدراسة في “جورنال أوف أمريكان أوستيوباثيك”، وحذّرت من التفاعلات الدوائية التي تحدث بين أدوية الاكتئاب ومسكنات الأيبوبروفين ونابروكسين، ومضادات تخثّر الدم مثل وارفارين والأسبرين. وأجريت الدراسة في جامعة نورث تكساس، ووجدت أن نسبة خطر الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي كبيرة عند تناول مضادات الاكتئاب الشعبية، وتصل إلى 40 %، وحذّرت من تجاهل الأمر، ودعت الأطباء إلى تحذير مرضاهم من تناول المسكنات والأدوية التي تتفاعل مع مضادات الاكتئاب عند وصفها لهم.

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