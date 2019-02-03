شكرا لقرائتكم خبر عن ليه مشكلة البواسير بتزيد فى الشتا.. وإزاى تتعامل معاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البواسير من المشكلات الصحية المزعجة بشدة لمن يعانى منها، لا ترتبط الإصابة بالبواسير بسن معين ولا بأسباب معينة سوى أنها عبارة عن تدليات إما داخلية أو خارجية حول الشرج.



البواسير ..

وفقا لتقرير نشر بموقع stylecraze فإن البواسير من المشكلات المرضية التى قد تزيد حدة التهابها مع الطقس البارد ومع بعض العوامل الأخرى كالإمساك الشديد وغيرها.

وتابع التقرير أنه لابد من مريض البواسير أن يكون حريصا علي البعد عن العوامل المساعدة على التهاب البواسير وانتفاخها خاصة فى الطقس البارد، فمن أبرز هذه العوامل التى يجب تجنبها:

- ينصح بتجنب الجلوس لفترة طويلة للتبرز فهى من أكبر الأخطاء التى يرتكبها مرضى البواسير.

- تجنب البرودة الزائدة وقلة الدفء فى الجزء السفلى من الجسم.

- حمام المياه الدافئة خلال الشتاء للبواسير هام لسريان الدم.

- الاهتمام بارتداء الملابس الداخلية قطنية.

- الامتناع عن تناول الأكلات الحادقة والمتبلة والحارة.

- التركيز على شرب المياه لتجنب الإمساك الشهير فى الشتاء لقلة نسب شرب المياه والشعور بالعطش فيه.