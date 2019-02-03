لو عينك بترتجف ومش عارف السبب.. تعرف على أبرز العوامل وتتعامل ازاى معها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيانا تشعر بحالة من الارتجاف فى جفن العين والعضلات أيضا، ولا تطيل فى العادة عن بعض الوقت وتذهب، لا تقلق إلا إذا استمر الأمر لأكثر من أسبوعين، وهنا نقدم لك تفسير ما قد يحدث لك خلال ارتجاف العين والعضلات وكيف تتعامل مع الأمر بشكل صحيح، وذلك وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" الطبى. أسباب ارتجاف العين أسباب ارتجاف العين - التوتر والقلق - التعب والإرهاق - شرب الكافيين أو الكحول - الآثار الجانبية لبعض الأدوية هناك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها للمساعدة: افعل افعل - الحصول على الكثير من الراحة - حاول أن تجد طرقًا للاسترخاء - تمتد وتدليك العضلات المتضررة من التشنجات لا تفعل لا تفعل - لا تشرب الكثير من الكافيين مثل الشاى والقهوة - لا تشرب الكثير من الكحول - لا تتوقف عن تناول الدواء الموصوف دون الحصول على استشارة طبية الذهاب للطبيب فى هذه الحالات: الذهاب للطبيب فى هذه الحالات: - استمر الارتجاف لأكثر من أسبوعين - لديك ارتجاف فى أكثر من مكان واحد - المنطقة المصابة تشعر بالضعف سيتم التحقق من وجود أسباب للارتجاف، مثل الإجهاد أو الدواء الذى تتناوله، ويحولك الطبيب إلى أخصائى أعصاب إذا استمر الأمر بعد ذلك لفترة أخرى، لإجراء اختبارات للبحث عن الأمراض التى قد تكون خلف ذلك.

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