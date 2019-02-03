شكرا لقرائتكم خبر عن للستات بس .. ازاى تحمى نفسك من حكة المناطق التناسلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكة المنطقة التناسلية والمهبل عند السيدات أمر محتمل في كثير من الحالات وللعديد من الأسباب، فعلي سبيل المثال لا الحصر قد تعاني السيدة من حكة نتيجة قلة مرات النظافة الشخصية، أو لزيادة الإفرازات في مراحل المراهقة مما يعزز من الحكة، كذلك قد تسبب الكثير من العوامل زيادة حدة الهرش منها ارتداء ملابس تحتية غير مناسبة وغير ناعمة الملمس.

ووفقا لتقرير نشر بموقع healthy women فإن الاهتمام بالنظافة وغسيل الأعضاء التناسلية بشكل دوري، والتركيز علي التخلص من المياه ورطوبة هذه المنطقة علي الدوام من الأساليب الهامة للبعد عن منابع البكتيريا والحكة.

كذلك ينصح التقرير بالبعد عن الحكة في تلك المنطقة التي قد تسبب احمرارا والتهابات وانتفاخات، إضافة للتركيز علي تهويتها خاصة بعد ارتداء سراويل مبطنة ثقيلة خاصة في الطقس البارد، كذا الاهتمام بغسيل هذه المنطقة بالمياه الدافئة، والبعد عن الساخنة، كذلك يحذر استخدام المراهم والمنتجات المرطبة فيها دون استشارة المختص.

وينصح التقرير بتغيير الملابس الداخلية بشكل دائم، وتجنب التعرق ، والاهتمام بالبعد عن كل ما يسبب الحكة ويزيد الالتهاب.