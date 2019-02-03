أب يحول حياة ابنتة إلى جحيم بمساعدة زوجته الجديدة في الإسكندرية

تجرد أب من المشاعر الإنسانية، وحول حياة ابنته لجحيم، حيث اعتاد تعذيبها بمساعدة زوجته الجديدة، حتى فارقت روحها الحياة وتم القبض على المتهمين.

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً م "محمود.ع" 45 سنة، موظف بشركة بترول ومقيم الدخيلة بوفاة ابنته طالبة 15 سنة، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموى حول الفم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "والد المجنى عليها" وزوجته "رباب.ر" 39 سنة، ربة منزل، حيث إعتادا فى الآونة الأخيرة إحتجاز المجنى عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال وتناوب التعدى عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة فى إيثاق المجنى عليها "حبل ، إيشارب "، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

حبس ربة منزل تحرشت بقرد في المنصورة لمدة 3 سنوات

ربة منزل تقتل زوجها وتحرق جثته لتهديدها بصور عارية