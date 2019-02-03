علاج سرطان الدم وأبرز أسبابه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من أنواع الأمراض السرطانية ومنها سرطان"الدم، الثدى، القولون، البروستاتا، المعدة، الفم، الجلد"، ويعتبر سرطان الدم واحدا من أبرز هذه الأنواع، حيث إنه يسبب تغييرا ملحوظا فى لون البشرة والشعور بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على التنفس. ووفقا لما ذكره موقع healthline فأن علاج سرطان الدم هو: علاج سرطان الدم علاج سرطان الدم

علاج السرطان يعتمد العلاج على نوع ومرحلة السرطان، فبعض أشكال سرطان الدم تنمو ببطء وهناك عدة طرق لعلاج سرطان الدم وهى: 1: العلاج الكيميائى، وهو الذى يساعد على قتل خلايا سرطان الدم وذلك اعتمادا على نوع سرطان الدم. 2:زرع الخلايا الجذعية، وذلك يحل محل نخاع العظام المريضة بنخاع عظمى صحى. 3: العلاج البيولوجى أو المناعى وهى من العلاجات التى تساعد جهاز المناعة على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. وهناك بعض الأعراض التى تدل على الاصابة بسرطان الدم وهى: أعراض سرطان الدم أعراض سرطان الدم

ألم سرطان الدم 1:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد، وعدم القدرة على بذل أى مجهود. 2:التعرق المفرط وخصوصا اثناء الليل. 3:ارتفاع درجة الحرارة. 4:صعوبة فى التنفس. 5: سرعة شديدة فى دقات القلب. 6:نزيف الأنف المتكرر. 7: بقع حمراء شديدة فى اماكن متفرقة من الجسم. 8:الغثيان والقىء وألم فى البطن. 9:تغيرات فى الرؤية والتهابات فى العين. 10:ظهور تقرحات مختلفة فى اماكن متفرقة من الجسم. 11: ألم فى العظام. ومن أسباب الاصابة بسرطان الدم أسباب سرطان الدم أسباب سرطان الدم

العلاج لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان الدم ولكن هناك بعض العوامل التى تزيد من فرص الاصابة بالمرض وهى: 1:التعرض للمواد الكيميائية. 2:العوامل الوراثية لها دور كبير فى الاصابة . 3:العلاج باستخدام الليزر والتعرض للإشعاع. 4:التدخين.

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