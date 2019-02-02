انت الان تتابع موضوع الفرق بين ” كريم روز ” الاصلي والتقليد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تهتم كل السيدات بالمحافظة على بشرتهن سليمة بيضاء متفتحة، ويستخدمن في سبيل هذا الهدف العديد من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وأيضا يلجأ العديد من السيدات إلى الوصفات والزيوت والأعشاب الطبيعية، ورغم المعرفة بأضرار استخدام غالبية هذه المستحضرات إلا إن النساء في كل دول العالم يستخدمنها رغم تلك الخطورة حيث ثبت أن كثير من هذه المستحضرات به نسب مرتفعة من مادة الزئبق التي تضر البشرة، يعد كريم روز واحدا من الكريمات التي تستخدم في تفتيح وتبييض البشرة وتنظيفها ومعالجتها من البقع والاسمرار، وهو منتج لبناني بدأ ينتشر بشكل كبير في غالبية الدول العربية.

كيفية معرفة كريم روز الأصلي من المقلد

1 ـ التغليف والبار كود تأكدي من العبوة الأصلية من كريم روز بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المنتجة على الانترنت لمعرفة الملامح الدقيقة جدا التي تميز علبة كريم روز عن غيرها، مع ضرورة أن تحرصي على شراء عبوات عليها باركود حتى يمكنك معرفة المنتج الأصلي من التقليد، لأن بعض الشركات باتت تجيد مهارة تقليد صناعة علب للمنتج المقلد تشبه تماما المنتج الأصلي.

2 ـ غالبية الماركات العالمية الأصلية الكبرى لا تستخدم في منتجاتها الألوان اللامعة، وكريم روز الأصلي يميل لونه إلى درجة البيج غامق التي تقترب كثيرا من البني الفاتح، بينما منتج روز المقلد فلونه لامع إلى حد ما.

3ـ رائحة منتج روز دائما تكون المنتجات المقلدة ذات رائحة نفاذة قوية، وهي حيلة تستخدم للتغطية على المكونات الرديئة التي تم تصنيعها منها، وذلك على عكس المنتجات الأصلية التي غالبا ما تكون بدون عطور، وهو ما يتوفر في كريم روز الأصلي.

تعليمات ونصائح قبل استخدام كريم روز

1 ـ ينصح بعدم وضع كريم روز على أي منطقة من البشرة يكون بها حبوب

2ـ قبل استخدام الكريم يمنع وضع أي مكياج على البشرة قبل استخدام الكريم لمدة ينبغي ألا تقل عن ثلاثة أيام لتفادي وجود أي مواد كيميائية يمكن أن تتفاعل مع روز وتسبب ضررا على البشرة.

3ـ يمنع استخدام أي أنواع من العطور على المنطقة المراد تفتيحها باستخدام كريم روز حتى لا تتسبب العطور في حدوث حساسية بالبشرة.

4 ـ ينبغي غسل الوجه جيدا بالماء قبل وضع كريم روز على البشرة ، ثم يتم تجفيفه لمدة خمس دقائق.

5ـ ضرورة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد استخدام كريم روز.

6 ـ ضرورة تناول الفاكهة و الخضروات والحصول على التغذية الجيدة خلال فترة استخدام كريم روز.

طريقة وضع كريم روز على البشرة

طريقة استخدام كريم روز حسب المنطقة التي يستخدم فيها

1 – حالة البقع الصغيرة، عند استخدام كريم روز للتخلص من البقع الصغيرة ، يوضع جزء قليل جدا من الكريم بحجم حبة البازلاء على البقع السمراء فقط دون الأماكن الفاتحة الطبيعية ، ثم تترك لمدة نصف ساعة وبعدها يتم شطف الوجه بالماء لتجنب حدوث أي احمرار بالوجه.

2- تنظيف الوجه كله، في هذه الحالة يوضع جزء صغير من كريم روز على الوجه ومدهنه وملء مساحة الوجه كلها برفق، ويمكن إضافة كمية صغيرة أخرى عند اكتشاف الحاجة لذلك، مع ضرورة تجنب وضع الكريم في المناطق القريبة من العينين والفم وفتحتي الأنف.

3- لتفتيح الكوعين والركبتين، يتم تطبيق كمية الكريم على المنطقة المراد تفتيحها والانتظار لمدة نصف ساعة ثم تشطف بالماء.

4- الإبطين، يفضل عند وضع كريم روز على منطقة الإبطين أن يوضع الكريم ليلا، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة خلال النهار حتي لا يزيد احمرار الجلد.

اليدين، يتم تطبيق كريم روز على اليدين بنفس الطرق السابقة تقريبا.

5- حالة اليدين، يتم وضع الكريم كما سبق

نصائح مهمة بعد وضع كريم روز

1 ـ ضرورة وضع كريم مرطب لتجنب زيادة احمرار البشرة .

2ـ وضع أي نوع من أنواع الكريمات الجيد التي تقي من أشعة الشمس، وذلك قبل الخروج من البيت بنصف ساعة.

3ـ تجنب قضاء أعمال تحت أشعة الشمس، وتجنب الخروج تحت أشعتها قدر الإمكان.

4ـ تجنب درجة الحرارة العالية في البيت والصادرة من فرن المطبخ، والجو والتي تؤدي إلى التعرق خلال وضع الكريم.

مدة وضع كريم روز على البشرة

1 – تحتوي البشرة على مكونات طبيعية تحمي الجلد من العوامل الخارجية الطبيعية التي تضر البشرة مثل ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها وكذلك نسبة الرطوبة والرياح الجافة، وأي مواد مسببة للجفاف الجلدي.

2- وتكون البشرة عادية تقبل وضع أي مواد عليها، وقد تكون حساسة لأى مادة توضع عليها سواء كانت مادة طبيعية أم صناعية مثل مستحضرات التجميل.

3- غالبا ما تتأثر البشرة بنوع الكريم المستخدم للبشرة ومدي جودته وأيضا الكمية المستخدمة، والمدة التي يظل الكريم فيها على البشرة عليها والتي تختلف حسب نوع الكريم إذا أن مفعول بعض الكريمات يؤثر في البشرة خلال ساعات قليلة وبعضها يحتاج للتأثير على البشرة ليلة كاملة.

4- ويفضل أن يوضع الكريم لمدة لا تتجاوز نصف الساعة ليلا، ثم يتم شطف المنطقة التي وضع عليها الكريم تجنبا لحدوث أي أعراض جانبية.

ويفضل أيضا أن تكون مدة استخدام الكريم في فترة تتراوح ما بين 15 يوم حتى ثلاثة شهور حسب الغرض من الاستخدام، وحسب تعليمات الطبيب.