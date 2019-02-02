انت الان تتابع موضوع كيف أحمي بصري وسمعي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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فإن حماية هذه الحواس لا يتطلب سوى بعض الإجراءات البسيطة ، منها الحفاظ على صحة الجسم بوجه عام والحفاظ على نظام غذائي سليم ومتوازن .

خطوات الحفاظ على صحة العينين

تناول طعام جيد

إن صحة العينين تبدأ من طعامك ، فتناول الطعام الغني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 والزنك والفيتامينات C و E ، يساعد على وقاية العينين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين ، ومن الأطعمة الهامة لصحة العينين :

الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس .

أسماك التونة وسمك السالمون .

البيض والمكسرات والبقوليات ومصادر البروتين النباتي .

البرتقال والحمضيات .

الإقلاع عن التدخين

إن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالمياه البيضاء ، ومجموعة من الأمراض الأخرى مثل تضرر العصب البصري ، لذلك من المهم جدًا محاولة الإقلاع عن التدخين للحفاظ على صحة العينين .

ارتداء النظارات الشمسية

تساعد النظارات الشمسية على حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية التي تزيد احتمالات الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي .

وعند اختيار النظارات اختر عدسات تمنع حوالي 99% إلى 100% من الأشعة فوق البنفسجية ، وحتى إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة فمن الجيد أيضًا ارتداء النظارات الشمسية لتوفير مزيد من الحماية لعينيك .

ارتدي نظارات السلامة

إذا كان عملك يتضمن استخدام أي مواد خطرة أو مواد متطايرة ، فمن الضروري ارتداء نظارات السلامة لحماية عينيك ، وأيضًا قد تؤدي بعض الرياضات مثل الهوكي والراكيت إلى تضرر العينين ، لذلك يفضل ارتداء عدسات بولي كربونيت عند ممارسة تلك الرياضات لحماية عينيك .

انظر بعيدًا عن شاشة الكمبيوتر

إن التحديق في شاشة الهاتف أو الكمبيوتر لفترة طويلة ، يمكن أن يكون له العديد من الأضرار منها :

إجهاد العين

الشعور بضبابية الرؤية

جفاف العين

صعوبة التركيز

الصداع

الشعور بآلام الرقبة والظهر والكتفين

لحماية العينين من أضرار الشاشات

تأكد من ارتداء نظارة طبية جيدة مخصصة للنظر في شاشة العين ، وإذا لم تفلح النظارة في حماية عينيك من الإجهاد فاستشر طبيبك .

حاول أن تتجنب الوهج الصادر من النوافذ والأضواء واستخدم شاشة مضادة للتوهج إذا لزم الأمر .

ارح عينيك كل 20 دقيقة من خلال النظر بعيدًا عن الشاشة لمدة 20 ثانية ، واحصل على استراحة كاملة من الشاشات كل ساعتين .

إذا كانت عينك جفت بالفعل ، فحاول أن تومض (تغلقهما وتفتحهما ) باستمرار .

اضبط مستوى شاشة الكمبيوتر بحيث تصبح أقل من مستوى نظرك .

قم بزيارة طبيب العيون باستمرار

يحتاج كل شخص لإجراء فحص للعين بشكل منتظم ، وحتى الأطفال الصغار لاكتشاف أي أمراض في العين ليس لها أعراض مثل الجلوكوما ، لأن الاكتشاف المبكر يجعل العلاج أسهل .

طريقة حماية سمعك من التلف

إن السمع إذا ذهب فإنه لن يعود مرة أخرى ، لذلك من الضروري جدًا أن نعمل على الحفاظ على سمعنا حتى لا نفقد حاسة السمع بسبب بعض الإجراءات الخاطئة التي نقوم بها عبر سنوات حياتنا المبكرة ، وللحفاظ على صحة سمعك يمكنك أن تتبع النصائح التالية :

استخدم سدادات الأذن earplugs

إذا كنت مضطر للتواجد في أماكن صاخبة مثل الحفلات الموسيقية أو الضوضاء في مكان العمل أو أي مكان آخر ، فحاول أن تستخدم سدادات الأذن ، وهناك نوع من السدادات مزود بمرشحات تتيح للشخص سماع المحادثات والموسيقى ، وفي نفس الوقت تقلل من الضوضاء الضارة التي تدمر الأذن .

اخفض مستوى الصوت

إذا كنت مضطر لاستخدام سماعات الرأس فيمكنك حماية أذنيك من التلف ، عن طريق إتباع قاعدة تعرف باسم 60/60 ، وهي تقترح أن لا تزيد حجم الصوت عند وضع سماعات الأذن عن 60% ولمدة لا تزيد عن 60 دقيقة في اليوم ، ولا تنسى أن أي صوت صاخب سوف يشكل خطر على سمعك حتى لو لم تستخدم سماعات الأذن .

أعط أذنيك وقت للراحة

إذا كنت تتعرض للضوضاء لفترة طويلة في اليوم ، فإن أذنيك تحتاج فترة للراحة ، فإذا كنت تستطيع أن تبتعد عن مصدر الضوضاء لمدة 5 دقائق كل ساعة أو ساعتين ، فافعل ذلك لتريح أذنيك قليلًا .

توقف عن استخدام ماسحات الأذن القطنية

من الشائع أن يستخدم الناس ماسحات الأذن القطنية لتنظيف الشمع الموجود داخل قناة الأذن ، ولكن هذا التصرف غير سليم ، لأن وجود القليل من الشمع داخل الأذن أمر مهم لأنه يجمع الغبار والجزيئات الضارة ويمنعها من الدخول إلى قناة الأذن .

بالإضافة إلى أن أي جسم يدخل قناة الأذن يمكن أن يؤدي لتلف أسطوانة الأذن ، ولكن إذا كان لديك شمع زائد في أذنك فاستخدم منشفة رطبة لتنظيف المنطقة حول القناة .

حافظ على جفاف أذنيك

إن الرطوبة الزائدة داخل الأذن سوف تؤدي لدخول البكتيريا إلى قناة الأذن ، وهذا يؤدي لظهور حالة تسمى أذن السباح أو أنواع أخرى من التهابات الأذن ، لذلك تأكد من تجفيف أذنيك بلطف بعد السباحة أو الاستحمام ، ويمكنك أيضًا استخدام سدادات أذن مخصصة للسباحين لمنع دخول الماء إلى قناة الأذن .

التخلص من التوتر

هل تعلم أن التوتر والقلق مرتبط بحدوث طنين مؤقت أو دائم في الأذن يسمى الرنين الشبحي ، كما أن إجهاد الجسم يؤدي لتفقد الأدرينالين في الجسم ، وهذا يسبب ضغط على أعصابك ، وهذا الضغط يمكن أن ينتقل إلى أذنك الداخلية ويسبب حدوث الطنين .

احصل على فحص دوري

إن ضعف السمع يتطور بشكل تدريجي ، وقد يصل في النهاية لفقدان السمع ، لذلك من الضروري عمل فحص دوري للسمع لاكتشاف علامات ضعف السمع في وقت مبكر .