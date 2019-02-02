شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ماذا يحدث للفم والأنف مع التقدم فى العمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السن يجعل كل شيء لدينا يختلف تماما بما فيه أجسادنا، فعندما يكون الأشخاص في الخمسينات من عمرهم، تبدأ القدرة على التذوق والشم بالتقلص تدريجيا، وهناك حاجة إلى أكثر من حاسة للاستمتاع بمجموعة كاملة من النكهات في الطعام، فيمكن للسان تحديد خمسة أذواق أساسية فقط: حلو، حامض، مر، ملح، وذوق تم تحديده حديثًا نسبيًا وهو اللحم، ولذلك نحتاج لحاسة الشم للتمييز بين النكهات الأكثر رقة ومعقدة مثل التوت، وهنا نقدم الكثير من التفاصيل عن التغييرات التى تطرأ على الأنف والفم مع تقدم العمر، فى حلقة جديدة من حلقات سلسلة "اعرف جسمك".

ووفقا لما ذكره موقع "msdmanuals" الطبى، فمع تقدم العمر، براعم التذوق على اللسان تقل حساسيتها، ويؤثر هذا التغيير على تذوق الحلو والملح أكثر من المر، وتتضاءل القدرة على الشم لأن بطانة الأنف تصبح أرق وأكثر جفافا وتتدهور النهايات العصبية في الأنف.

وبسبب هذه التغييرات، يميل الفم إلى الشعور بالجفاف في كثير من الأحيان، ويرجع ذلك جزئياً إلى إنتاج اللعاب الأقل، ويقلل جفاف الفم من القدرة على تذوق الطعام، كما أنه تتراجع اللثة قليلاً، وبالتالي، تتعرض الأجزاء السفلية من الأسنان لجزيئات الطعام والبكتيريا.

كما أن مينا الأسنان تميل إلى التآكل، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس والتجاويف، وبالتالي تجعل فقدان الأسنان أكثر احتمالا، ومع الشيخوخة، يميل الأنف إلى الاستطالة والكبر أيضا.