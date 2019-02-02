شكرا لقرائتكم خبر عن ده عنده الرعاش.. اعرف يعنى إيه وليه بتحصل هذه المشكلة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرعاش "Tremor" هو عندما لا تكون قادر على السيطرة على الاهتزاز في جزء من جسمك، وفي بعض الأحيان تصبح الهزة أكثر وضوحًا، وهنا نقدم لك تفاصيل كثيرة عن هذا الأمر وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى.

يحدث هذا غالبًا:

- حينما تكبر فى السن

- عندما تكون متوترًا أو متعبًا أو قلقًا أو غاضبًا

- بعد شرب الكافيين على سبيل المثال ، الشاي أو القهوة

- بعد التدخين

- إذا كنت شديد الحرارة أو باردًا

وهناك بعض الأدوية والمشكلات الصحية يمكن أن تسبب أيضا الرعاش.

اذهب للطبيب فى هذه الحالات:

- يزداد الأمر سوءًا بمرور الوقت

- تؤثر على أنشطتك اليومية

ماذا يحدث عند الطبيب؟

سيقوم طبيبك بفحصك وسؤال:

- إذا كان لديك أي أعراض أخرى

- إذا كنت تأخذ أي دواء

- السؤال حول التاريخ الطبي الخاص بك وعائلتك

وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات إذا شك الطبيب فى أن الرعاش قد يكون عرضًا لحالة مرضية مثل مرض باركنسون " الشلل الرعاش" أو التصلب المتعدد.

كيف تعالج الرعشة الشديدة؟

- إذا كان لديك رعشة تؤثر على حياتك، قد يصف لك طبيبك الدواء.

- قد تحتاج إلى تناول الدواء طوال الوقت، أو فقط عندما تحتاج إليه على سبيل المثال ، قبل حدوث وضع عصبي يؤدي إلى زيادة الرعشة.

- إذا كانت الرعشة تؤثر على رأسك أو صوتك، فقد تُعرض عليك حقن لمنع الأعصاب وتخفيف العضلات.

- في حالات نادرة، قد تكون جراحة الدماغ خيارًا لعلاج الرعاش الشديد الذي لا يساعده العلاج.