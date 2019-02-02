انت الان تتابع موضوع علامات الحمل المبكرة جدا مع التبويض والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد فترة الحمل هي تلك الفترة التي تبدأ بشكل مباشر بعدما يتم تلقيح البويضة من خلال الحيوان المنوي القادم من الزوج، وبالتالي فيتم تشكيل بويضة مخصبة من أجل أن تنغرس في جدار الرحم، ويكون هذا الانغراس له العديد من العلامات والأعراض التي ربما تكون أعراض نفسية أو أعراض جسدية، وفي جميع الأحوال يمكن أن تعلمها المرأة وتتأكد أنها بدأت في طريق الحمل، وفي هذا المقال سوف نقوم بتناول بعض من تلك الأعراض وأهمها، بالإضافة إلى أننا سوف نقوم بذكر بعض من النصائح التي تهم كل حامل .

كما يجب العلم أن جسم المرأة دائما ما يقوم بإعطائها العديد من الأعراض والعلامات في كل شهر تكون قبل ميعاد الدورة، ويطلق عليها فترة التبويض، وربما كلما زادت تلك الأعراض عن معدلها الطبيعي كلما زادت فرصة المرأة في الحمل، وبالتالي فتستطيع أن تقوم بتحسين العلاقة الزوجية في تلك الأيام المصادفة للتبويض، وذلك لأن التبويض يكون فقط لمدة ستة أيام هم المتاحين فقط للتبويض

ما هي اعراض الحمل مع انتهاء فترة التبويض

تشعر المرأة بوجود حالة من الانتفاخات بالإضافة إلى الغازات الشديدة في البطن، ويكون السبب في تلك القضية هو زيادة معدلات هرمون البورجسترون في فترة الحمل، وهذا الأمر يتسبب في حالة من بطء عملية الهضم للأطعمة بداخل الجسم.

الشعور بوجود حالة من التقلصات والتشنجات في الجسم، بالإضافة إلى وجود بعض من الضغطات أسفل البطن، وهذا الأمر نتيجة لتفاعل هرمونات الحمل، بالإضافة إلى العديد من التغيرات التي تحدث في الجسم.

الشعر بألم كبير في المبيض، وذلك الأمر يؤدي إلى العديد من المشاكل مثل الإمساك والالتهابات في المسالك البولية.

وجود حالة من الاضطرابات بالإضافة إلى وجود وخز كبير في الرحم، مما يسبب ألم ملحوظ في الرحم والمبيض والبطن.

ظهور بعض من البقع الدموية التي تكون قبيل نزول الدورة الشهرية، وتعد تلك العلامة هي الأكثر انتشارا بين السيدات.

الشعور بحالة من نعومة الصدر، بالإضافة إلى الشعور بألم فيه، وربما لا تستطيع المرأة لمس صدرها.

وجود مختلف الأعراض التي تشبه أعراض الدورة الشهرية.

الشعور بحالة من الإجهاد والتعب، بالإضافة إلى حالة من الضعف العام، الأمر الذي يزيد بشكل واضح كلما تقدم الحمل للأمام.

الإحساس الدائم بوجود آلام في الظهر، وهذا الأمر ينتج من انزلاق البويضة في بطانة الرحم.

أعراض الحمل الطبيعية

1- الشعور بالرغبة في التقيؤ والاستمرار بالغثيان الصباحي.

2- الرغبة الملحة بتناول بعض من الأطعمة وهو ما يطلق عليه الوحام

3-ارتفاع معدل مرات دخول الحمام والتبول

4-زيادة حاسة الشم

5- الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة

6- انقطاع الدورة الشهرية عن الميعاد المحدد لها.

نصائح يجب اتباعها خلال الحمل

وهناك العديد من النصائح التي ينصح بها الأطباء في اثناء فترة الحمل سواء كان هذا الحمل مستقر أم غير مستقر، ومن أهم تلك النصائح هو العمل على زيارة الطبيب بشكل مستمر، والحرص على الزيارة في الأوقات التي يقوم هو بتحديدها من اجل إجراء مختلف الفحوصات التي من خلالها يستطيع الاطمئنان على كل من الجنين والأم، بالإضافة إلى تناول جميع الفيتامينات والأدوية التي يقوم الطبيب بوصفها، والعمل على تجنب تناول أي من العقاقير التي تكون ممنوعة في فترات الحمل.

كما ينصح أيضا باتباع بعض من الأنظمة الغذائية التي يقوم الطبيب بوصفها على حسب وزنها وذلك من أجل ضمان الحصول على مختلف الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم والعناصر الغذائية المفيدة لكل من الأم والطفل، بالإضافة إلى الابتعاد بشكل كبير عن جميع المواد والمنكهات الصناعية، بالإضافة إلى المشروبات الغازية الضارة، كما يجب أن يتم توزيع الوجبات التي يتم تناولها على مدار اليوم إلى ستة وجبات بدلا من ثلاثة، والهدف من تلك الخطوة هو إعطاء المعدة وقت مناسب حتى يتم هضم الطعام.

كما يجب ايضا البعد الكامل عن مختلف الاضطرابات النفسية، وما تحتوي عليه من اضرابات أو قلق، وهذا الأمر يكون من خلال توفير أجواء هادئة وصحية للحامل، وذلك من أجل أن تقوم بإتمام فترة الحمل بشكل هادئ وسليم، فالنمو الخاص بالجنين في الرحم يتعلق بشكل جيد بالأم وبالحالة النفسية بالإضافة إلى أن الاضطرابات النفسية في بعض الأحيان قد تتسبب في خسارة الجنين.

كما يجب أيضا أن تحرص الأم على ارتداء الملابس الواسعة، وذلك منذ بداية الحمل والهدف من تلك الخطوة هو تجنب الشعور بالضيق، بالإضافة إلى التسبب بأضرار على الأم وجنينها، كما يجب أيضا الحرص على ممارسة التمارين الرياضية التي يكون لها علاقة بالحمل، ولكن يجب أن ينصح الطبيب بتلك التمارين وأن لا يتم ممارستها بدون استشارة الطبيب، كما يجب أيضا مراعات عدم إجهاد النفس بالشكل الكبير، وذلك حتى تعطيها حقها في تحسين الدورة الدموية، مما يجعل الطفل يحصل على الغذاء الخاص به بشكل سليم.