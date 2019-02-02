انت الان تتابع موضوع ماهو ” كريم هاي كوين ” .. يستعمل للتجميل ام العلاج والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تبحث البنات دائما عن الجمال، فمنهن من تفضل الخلطات الطبيعية، ومنهن من تقوم باستخدام الكريمات للمنطقة الحساسة، وتفتيح البشرة والركب و كذلك القضاء على الكلف، مثل كريم هاي كوين، وذلك لضمان سرعة النتائج، فالجميع يدرك أن استخدام الأعشاب والوصفات الطبيعية يكون آمن على عكس الكريمات التي يكون لها بعض الأضرار والآثار الجانبية، إلا أنها تعطي نتائج أسرع.

فائدة استخدام كريم هاي كوين

يعمل كريم هاي كوين على تفتيح البشرة، وتفتيح المناطق الحساسة، وإزالة آثار الكلف الذي يظهر خلال فترة الحمل وسواد الركب، كذلك يستخدم كريم هاي كوين لعلاج آثار حب الشباب.

كما أنه يعمل على تخفيف والحد من ظهور البقع الجلدية بنية اللون، كما أنه يعمل على مقاومة علامات تقدم السن والتي من أهمها البقع الغامقة التي تظهر على الجلد، ويقوم على القضاء على آثار الكدمات والصدمات التي يتعرض لها الجلد وينتج عنها بقع بنية لا تختفي.

كما أنه يعمل ويساعد على علاج مشكلة اسمرار الابط لدرجة كبيرة، فهو عنده القدرة على تفتيح أي منطقة في الجسم مهما بلغت درجة اسمرارها.

المادة الفعالة التي يحتويها كريم هاي كوين

( مكونات الكريم)

يتكون هاي كوين من مادة الهيدروكينون وتكون بتركيزين مختلفين وهما هيدروكينون4%، والهيدروكينون 2% ، حيث أن مادة هيدروكينون من ما تنتجه صبغة الميلانين والتي تعمل على إعطاء لون صبغة الجلد.

تعليمات قبل استخدام كريم هاي كوين

1ـ يحذر من وضع الكريم عند وجود أي حبوب بالوجه أو أي مكان يراد تفتيحه.

2ـ يجب منع ولمدة ثلاثة أيام وقبل استخدام الكريم، وضع أي مكياج على البشرة، وذلك لمنع أي ضرر يحدثه أي مواد كيميائية على البشرة.

3ـ يمنع خلال فترة العلاج وضع أي مستحضرات تجميل على البشرة.

4ـ كذلك يحذر استخدام أي نوع من أنواع العطور لأن يوجد بها مواد تسبب الحساسية بها.

5ـ يجب قبل استخدام كريم هاي كوين مباسرة غسل الوجه بالماء ويجفف برفق من خمس لعشر دقائق.

6ـ يجب بعد وضع كريم التفتح غسل اليدين.

7ـ أن يقوم أثناء فترة العلاج بالتغذية الجيدة من الخضروات والفواكه.

8ـ عند استخدام كريم هاي كوين عدم التعرض لأشعة الشمس.

9ـ التحذير ومنع استخدام الكريم للحوامل أو المرضعات.

10ـ يجب ألا يتم استخدام الكريم لأطفال أقل من 12 عام إلا باستشارة الطبيب.

11ـ عند زيادة سواد المنطقة أو ظهور حساسية أو احمرار الجلد عند استخدام كريم هاي كوين يجب التوقف فوراً عن العلاج والرجوع للطبيب.

كيفية استخدام ووضع كريم هاي كوين على البشرة

حالة البقع الداكنة

نقوم بأخذ من الكريم جزء بسيط على طرف الاصبع أو بحجم البازلاء الواحدة، ونقوم بدهن الجزء الذي به البقعة مع تجنب أي جزء أخر مع تركه ممن مدة 20 إلى 30 دقيقة وبعد ذلك نقوم بشطفه بالماء ، كي نتجنب أي احمرار قدر الامان.

حالة تنظيف الوجه كله

كذلك نأخذ جزء بسيط بطرف الاصبع ونقوم بوضعه على الوجه بأكمله ونتجنب العينين والفم ومنطقة فتحات الأنف، وممكن زيادة كمية الكريم حتى يدهن الوجه كاملا.

حالة الركب و الاكواع

نقوم بأخذ كمية من الكريم كما في الطريقتين السابقتين ونقوم بفرده على المنطقة المراد تفتيحها ويترك من 20 ل30 دقيقة ويشطف بالماء بعد ذلك.

حالة الابط

نعمل كما فعلنا في الطرق السابقة ولكن يجب وضع الكريم هنا في الليل لتجنب أشعة الشمس وأفران المنزل، تجنبا لحدوث احمرار الجلد.

حالة اليدين

نفعل كما في السابق.

اماكن يمنع وضع الكريم بها

لا بد من تجنب وضع الكريم بالقرب من العينين والفم وفتحات الأنف.

متى نظهر نتائج استخدام كريم هاي كوين

تظهر نتائج استخدام الكريم سواء للتفتيح أو تبيض المنطقة الحساسة أو ازالة الكلف أو النمش أو تفتيح الركب على الأقل شهر، وتختلف هذه المدة حسب نوع بشرة كل شخص، وقد يستمر العلاج لمدة شهور، وإذا كان المدة زادت عن ثمانية شهور ولم يظهر أي نتيجة يجب التوقف عن العلاج فورا.

الأعراض الجانبية لكريم هاي كوين

1ـ يحدث في بعض الأحيان حكة جلدية أو هرش، وتهيج للجلد.

2ـ عند وضع كميات زائدة عما وصفه الطبيب، أو زيادة مدة الاستخدام، ينتج عن ذلك التهاب جلدي.

3ـ كذلك لزيادة مدة استخدام الكريم أو وضع كميات زائدة هما حدده الطبيب، احمرار بالوجه.

4ـ عند التعرض للأشعة الشمس يحدث كذلك احمرار للوجه.

5ـ ممكن الكريم نفسه يسيب حساسية للبشرة.

6ـ كذلك ممكن حدوث وفي حالات نادرة زيادة لون البقع الداكنة.

7ـ ممكن كذلك يحدث تقشير للجلد.

أسباب تزيد من الأعراض الجانبية لكريم هاي كوين

1ـ أن يتم استخدام الكريم بكميات كبيرة.

2ـ أن تزيد مدة التي يوضع فيها الكريم عن المدة المسموح بها.

3ـ أن يتم وضع الكريم بالنهار، وذلك لأنه يجب وضعه ليلا.

4ـ التعرض لدرجات الحرارة العالية بالبيت أو التعرض للأشعة الشمس كثيرا خلال فترة العلاج.

العلاج والوقاية من الأعراض الجانبية عند حدوثها

1ـ عند التهاب البشرة لابد من وضع كريم ملطف على هذا المكان فورا بالبيت.

2ـ عند حدوث التهاب أو احمرار يجب التوقف عن وضع الكريم مع الرجوع للطبيب.

3ـ يجب عند الخروج صباحا وضع كريم واقي للشمس.