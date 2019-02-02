انت الان تتابع موضوع نشرة كريم ابيدو ” epiduo ” ودواعي استعماله والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كريم ابيدو في الواقع هو علاج ومزيج من نوعين مختلفين من أدوية حب الشباب، ويحتوي ابيدو على المكونات النشطة نفسها لكريمات حب الشباب، فقط بكميات مختلفة، كما يحتوي ابيدو جل الأصلي على adapalene بنسبة 0.1٪ ، بينما يحتوي أبيدو فورت على قوة adapalene أعلى بنسبة 0.3٪، ويحتوي كل من أبيدو جل وأبيدو فورت على نفس النسبة من البنزويل بيروكسيد عند 2.5٪ .

استخدامات كريم ابيدو

يستخدم هذا الدواء على الجلد لعلاج :

1- حب الشباب .

2- لـ تقشير الجلد .

3- تقليل البثور

4- تعزيز الشفاء السريع للبثور التي تظهر .

كيفية استخدام ابيدو

1- اغسل يديك قبل تطبيق هذا الدواء، ونظّف الجلد المصاب بلطف بمنظف معتدل أو بماء فقط، أو صابون وجففه، وضع طبقة رقيقة من هذا الدواء عادة مرة واحدة يوميا أو حسب توجيهات الطبيب، واستخدم أطراف أصابعك لتطبيق كمية صغيرة من الأدوية، في حجم البازلاء على المناطق المصابة من الجلد .

2- استخدم هذا الدواء على البشرة فقط، ولا توضع على منطقة الشفة الداخلية، أي داخل الأنف أو الفم ، أو على الأغشية المخاطية، ولا توضع على الجلد المقطوع أو المقشر أو المصاب بحروق الشمس أو الأكزيما .

3- تجنب الحصول على هذا الدواء في عينيك، وإذا كان هذا الدواء دخل إلى عينيك بالخطأ، فيجب غسلها بكمية كبيرة من الماء، أو اتصل بطبيبك إذا كان التهاب العين يتطور، ويجب غسل يديك بعد استخدام الدواء لتجنب الحصول عليه عن طريق الخطأ في عينيك .

4- تعتمد الجرعة وخطة العلاج على حالتك الطبية والاستجابة للعلاج .

5- خلال الأسابيع القليلة الأولى من استخدام الكريم ، قد يبدو حب الشباب الخاص بك أسوأ لأن الدواء يعمل على البثور تشكل داخل الجلد.

5- استخدم هذا الدواء بانتظام للحصول على أكبر فائدة منه، ويجب استخدامه في نفس الوقت كل يوم، ولا تستخدم كمية أكبر أو تستخدم أكثر من الموصي بها من الطبيب الخاص بك، ولن تتحسن بشرتك بشكل أسرع وستزيد من خطر الإصابة بالاحمرار والتقشير والألم .

الآثار الجانبية لكريم ابيدو

قد يحدث احمرار الجلد أو جفافه أو تقشيره أو حرقه بشكل خفيف، أو تورمه أو تفاقم حب الشباب خلال الأسابيع الأربعة الأولى من استخدام هذا المنتج، وهذه الآثار عادة ما تنخفض مع استمرار الاستخدام، وإذا استمر أي من هذه التأثيرات أو ساءت ، أخبر طبيبك أو الصيدلي على وجه السرعة، وقد يطلب منك طبيبك استخدام مرطب ، أو تقليل عدد مرات استخدامك للمنتج ، أو التوقف عن استخدامه، ونادرا ما يكون رد فعل حساسية هذا الدواء خطيرة، ومع ذلك يجب التماس العناية الطبية الفورية إذا لاحظت أي أعراض لرد فعل حساسية خطيرة ، بما في ذلك : الطفح الجلدي ، الحكة و التورم خاصة من الوجه واللسان والحلق، والدوخة الشديدة ، وصعوبة في التنفس .

الاحتياطات التي يجب أخذها عند استخدام كريم ابيدو

قبل استخدام هذا المنتج ، أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك حساسية من adapalene أو بنزويل بيروكسايد، أو الأدوية المرتبطة بالفيتامين أ، والرتينوئيدات الأخرى مثل الايزوتريتينوين، أو إذا كان لديك أي حساسية أخرى، وقد يحتوي هذا المنتج على مكونات غير نشطة، والتي يمكن أن تسبب حساسية أو مشاكل أخرى، وللمزيد من المعلومات تحدث مع الصيدلى الخاص بك قبل استخدام هذا الدواء ، وأخبر طبيبك بتاريخك الطبي ، خاصةً الحالات الجلدية الأخرى مثل الأكزيما .

قد يجعلك هذا الدواء أكثر حساسية من أشعة الشمس، لذلك يجب الحد من التعرض للشمس، ويجب تجنب دباغة المقصورات والمصابيح الشمسية، واستخدام واقية من الشمس وارتداء ملابس واقية عند الخروج في الهواء الطلق، ويجب أن تخبر طبيبك فورًا إذا كنت تعاني من حروق الشمس أو كنت تعاني من بثور، واحمرار في الجلد، ويجب تجنب التحليل الكهربائي والشمع والمزيلات الكيميائية لإزالة الشعر في المناطق المعالجة أثناء استخدام كريم ابيدو ، وخلال فترة الحمل ، يجب استخدام هذا الدواء فقط عند الحاجة إليه فقط .

ما الذي يجب تجنبه أثناء استخدام كريم ابيدو

1- لا يأخذ عن طريق الفم، فهذا الدواء للاستخدام فقط على الجلد، ولا تستخدم على الجروح المفتوحة أو على الجلد المحروق أو المشبع بالريح أو الجاف أو المتشققة، ويجب تجنب أيضًا استخدامه على الجروح أو في مناطق الأكزيما .

2- إذا كان هذا الدواء يدخل في عينيك أو أنفك أو فمك أو شفتيك ، يجب شطفة بالماء .

3- تجنب استخدام أدوية أخرى في المناطق التي تعالجها مع ابيدو ما لم يخبرك طبيبك بذلك، وتجنب بشكل خاص استخدام منتجات البشرة الأخرى التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو الكبريت أو ريسورسينيول .

4- تجنب استخدام منتجات البشرة التي يمكن أن تسبب التهيج ، مثل الصابون القاسي أو منظفات البشرة ، أو تلوين الشعر أو المواد الكيميائية الدائمة ، أو مزيلات الشعر أو الشموع ، أو منتجات البشرة مع الكحول ، أو التوابل ، أو الأدوية القابضة ، أو الجير .