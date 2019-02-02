انت الان تتابع موضوع الفرق بين ” كريم بيوديرما ” الازرق و الاخضر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد منتجات بيودرما من أشهر المنتجات المستخدمة للوقاية والعلاج من مشاكل البشرة المختلفة ، وتتميز بتعدد انتاجاتها ، ومنها بيودرما أتودرم الأزرق المستخدم للبشرة الجافة ، وبيودرما سبيوم الأخضر المستخدم للبشرة الدهنية ومشاكل حب الشباب .

أولا مستحضرات بيودرما أتودرم

يعمل كريم اتوديرم (Atoderm Crème) على تقوية حاجز البشرة من الناحية البيولوجية وذلك بفضل العناصر المغذية والعناصر التي تعمل على إعادة بناء البشرة ليمنع بذلك اختراقها من أي مواد يمكن أن تسبب تهيجها.

كما يعتبر كريم اتوديرم (Atoderm Crème) غنياً بالعناصر المرطبة ويحافظ على الماء في الطبقة العلوية للبشرة ويمنع تبخرها.

1- بيودرما جل منظف

لاستخدام اليومي لطيف وخالي من الصابون للعناية ببشرتك .

– يعمل جل اتوديرم (Atoderm Gel) للاستحمام على تنعيم وحماية البشرة بفضل عناصر الترطيب التي يحتوي عليها.

– تساعد خصائص جل الاستحمام اتوديرم (Atoderm Gel) الملطفة على تخفيف الإحساس بشد البشرة.

– يستخدم مرة أو مرتين يومياً – 7 أيام في الأسبوع.

– يوضع جل اتوديرم للاستحمام على بشرة رطبة. يرغى ثم يغسل بالكامل. ثم تقومين بتجفيف البشرة بلطف.

– بعد ذلك ننصح بوضع أتوديرم ليت ( Atoderm Lait) أو (Atoderm Crème) للجسم واتوديرم نيوترتيف (Atoderm Nutritive) للوجه.

2- بيودرما أتودرم بلين

– منظف غني للاستخدام اليومي يعمل على تنظيف وحماية البشرة من الجفاف

– يحتوي صابون اتوديرم الترا (Atoderm Ultra-rich soap) على عنصرين للترطيب والتغذية هما الجليسرين وزبدة الشيا، حيث يعمل على مكافحة جفاف الجلد.

-بفضل مواد التنظيف اللطيفة ، فإن صابون اتوديرم الترا الغني يعتني ويراعي التوازن الفسيولوجي الطبيعي للبشرة ويمنع الإحساس بشد البشرة.

– صابون اتوديرم الترا غني بالزنك وهو العنصر المفيد للبشرة من الناحية الطبية يعمل على الحد من انتشار الكائنات الدقيقة التي تزيد من تفاقم جفاف البشرة.

– يستخدم صباحاً أو مساء – 7 أيام في الأسبوع

– يرغى صابون اتوديرم الترا في كفي اليدين ثم يوضع على بشرة رطبة.

– يغسل بالكامل ويجفف بلطف

– ثم يوضع علاج مرطب خاص من مجموعة منتجات اتوديرم للبشرة الجافة.

3- كريم أتودرم بارفيوم

يعمل كريم اتوديرم (Atoderm Crème) على تقوية حاجز البشرة من الناحية البيولوجية وذلك بفضل العناصر المغذية والعناصر التي تعمل على إعادة بناء البشرة ليمنع بذلك اختراقها من أي مواد مسببة لتهيج البشرة.

يعتبر كريم اتوديرم (Atoderm Crème) غنياً بالعناصر المرطبة ويحافظ على الماء في الطبقة العلوية للبشرة ويمنع تبخرها.

يستخدم مرة أو مرتين يومياً – 7 أيام في الأسبوع

يوضع كريم اتوديرم (Atoderm Crème) على البشرة بعد تنظيفها باستخدام جل اتوديرم للاستحمام (Atoderm Gel douche) أو كريم اتوديرم ليفانت ثم يجفف بلطف.

يعطي كريم اتوديرم مفعول الترطيب المثالي إذا تم وضعه على بشرة خفيفة الترطيب (بعد الاستحمام، أو عمل دوش)

4- كريم أتودرم مينز

– علاج يغذي ويصلح البشرة التالفة اليدين بعمق

– يستخدم اتوديرم مينز (Atoderm Main) هو علاج يومياً لتقوية الطبقة الدهنية الرطبة ويوفر للبشرة حماية تدوم لتستعيد البشرة الوظائف البيولوجية الطبيعية لحاجز البشرة.

– يستخدم عدة مرات يومياً – 7 أيام في الأسبوع

– يوضع اتوديرم على بشرة اليدين الجافة ويدلك بخفة.

– يكرر وضعه حسب الحاجة وبعد تعرض اليدين للماء لفترات طويلة.

ثانيا مستحضرات بيودرما سبيوم

خلال سن البلوغ يحدث تغيراً على البشرة خلال سن البلوغ لتصبح أكثر سماكة، مشرقة وأقل نعومة، والتصبغات الجلدية الأكثر وضوحاً أو غير الواضحة تستمر بالظهور خلال مرحلة المراهقة.

بيودرما جيل هو حل جديد من العلاجات المضادة للتصبغات التي تؤثر مباشرة على نوعية الإفرازات الدهنية بفضل مركب فلوداكتيف (Fluidactiv) الحاصل على براءة اختراع والموجود في كافة منتجات المجموعة

1- بيودرما سبيوم جل موسنت

– جيل للتطهير اللطيف ومنع الشوائب يستخدم في مرحلة التنظيف .

– ينظف منتج (Sébium Gel) بلطف وهو أول جل تنظيف يحد من تشكل الشوائب بسبب وتنظيف البشرة الدهنية مركب Fluidactiv الذي ينظم نوعية الافرازات الدهنية.

– يتمتع منتج (Sébium Gel) بعناصر تنقية وغلوكونات الزنك وكبريتات النحاس وينقي البشرة ويحد من الإفرازات الدهنية.

– يستخدم في الصباح و / أو المساء – 7 أيام في الأسبوع

– ضعي (Sébium Gel) على البشرة الرطبة.

– افركي ثم قومي بصب الماء على كامل البشرة.

– جففي بلطف.

2- بيودرما سبيوم بين

يطهر (Sébium Pain) بلطف وهو المنتج الوحيد الذي يحد من تشكل الشوائب بفضل تركيبة (Fluidactiv)، التي تنظم بيولوجيا نوعية الافرازات الدهنية.

(Sébium Pain)- غني بعناصر التنقية، وكبريتات الزنك وكبريتات النحاس، و ينقي البشرة ويحد من الافرازات الدهنية.

– يستخدم في الصباح و / أو المساء – 7 أيام في الأسبوع.

– يوضع Sébium Pain على البشرة الرطبة.

– يفرك ثم يشطف جيدا. يجفف بلطف.

3- بيودرما سبيوم هيدرا

– يستخدم للترطيب والعلاج التعويضي ومهدأ للبشرة الضعيفة والجافة ، أو المختلطة .

– تحتاج جميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الدهنية، الى الترطيب، لأنه يمكن أن تجف مؤقتا و / أو تتهيج (علاجات محددة، الضغط الخارجي، الخ). تم تطوير Sébium Hydra بشكل خاص لتعوض بيولوجيا الاختلالات على المدى القصير.

– من خلال الترطيب (الغليسيرين) وإعادة تكوين (سيراميد) تقوم العناصر في Sébium Hydra بمقاومة التقشر والاحساس بالشد.

– العناصر المهدئة والقوية (انوكسولون، آلانتوين) تقلل احمرار البشرة وتهدئها.

– ويزيد مستحضر D.A.F. (تكون الجلد المتقدم) الحاصل على براءة اختراع والطبيعي من تسامح ومرونة الجلد.

– يحتوي Sébium Hydra أيضا مركب Fluidactiv الحاصل على براءة الاختراع والذي ينظم بيولوجياً نوعية الافرازات الدهنية ويمنع انسداد المسام والحد من تشكل العيوب.

– يستخدم في الصباح و / أو المساء – 7 أيام في الأسبوع

– ضعي Sébium Hydra على البشرة بعد التنظيف بـ Sébium Gel moussant أو Sébium H2O.

– يمكن استخدامه تحت المكياج .

4- بيودرما سبيوم مات

– بفضل الطاقة العالية لفاعليته يعمل Sébium Mat على الفور وبشكل دائم على حل جميع أسباب لمعان البشرة.

– ينظم Sébium Mat الإفرازات الدهنية بفضل بيولوجية عمل فعالة لعناصر (غلوكونات الزنك، وفيتامين B6).

– يحيد Sébium Mat الانعكاس من خلال آلية مجهرية دقيقة (السيليكا واللآلئ الصغيرة). تعكس البشرة أقل كمية من الضوء (تصحيح بصري).

– يمتص Sébium Mat الافرازات الدهنية الزائدة.

– تعمل استرات AHA على تحسين نسيج البشرة.

– يحتوي Sébium Mat أيضا على Fluidactiv الحاصل على براءة اختراع والذي ينظم بيولوجيا نوعية الافرازات الدهنية، ويمنع انسداد المسام ويحد من تشكل العيوب.

يستخدم في الصباح و / أو المساء – 7 أيام في الأسبوع

– ضعي Sébium Mat على البشرة بعد التطهير بـ Sébium Gel moussant .

5- بيودرما سيبيوم جل جومانت

علاج تنقية وتقشير يساعد في القضاء على البثور والرؤوس السوداء

– جل التقشير Sébium هو مادة التنظيف الوحيدة التي تهذب نسيج البشرة، وتشد المسام وتجل البشرة تتألق وتمنع تشكل العيوب بفضل تركيبة Fluidactiv® الحاصلة على براءة اختراع، والتي تنظم بيولوجيا الافرازات الدهنية.

– تعمل الكرات الصغيرة الخرز، مع المكونات القرنية النشطة (الجليكوليك وحمض الصفصاف)، آليا على التخلص من البثور والرؤوس السوداء. وتسرع تلك الكرات عملية ازالة الشوائب وتجديد الخلايا.

– كما أن تركيب جل التقشير بعناصر التنظيف المعروفة بفعاليتها ولطفها، ما يجل Sébium الجل المقشر المناسب تماماً لبشرتك.

– يستخدم مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، بالتناوب مع Sébium Gel moussant أو Sébium H2O.

– يوضع Sébium جل التقشير على وجهك الرطب قليلاً.

– قومي بالتدليك لدقيقة أو دقيقتين بحركات دائرية.

– ثم اشطفي جيدا، وجففي بشرتك بلطف.