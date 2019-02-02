شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: كل ما تريد معرفته عن اللسان المربوط وتأثيره على الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللسان المربوط (ankyloglossia) هى مشكلة صحية تكون عبارة عن أن شريط الجلد الذي يربط لسان الطفل إلى أرضية فمه أقصر من المعتاد، ولا يبدو أن بعض الأطفال الذين لديهم التصاق فى لسانهم يعانون من مشاكل، فى حين أنه في حالات أخرى، يمكن أن يحد من حركة اللسان، مما يجعل من الصعب على الرضاعة الطبيعية، وهنا نقدم لك تفاصيل هذه المشكلة الصحية التى قد تواجه الرضيع وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى.

اللسان المربوط

كيف يمكن تشخيص اللسان المربوط؟ كيف يمكن تشخيص اللسان المربوط؟

أحيانًا يتم تشخيص اللسان المربوط أثناء الفحص الروتيني لحديثي الولادة، ولكن ليس من السهل دائمًا اكتشافه، فقد لا يكون واضحًا حتى يعاني طفلك من مشاكل في التغذية.

وما هى نسب انتشار هذه الحالة بين حديثى الولادة؟

يؤثر اللسان على حوالي 4 إلى 11٪ من الأطفال حديثي الولادة، كما أنه أكثر شيوعًا في الأولاد عن البنات، وفي بعض الأحيان يكون وراثى.

وما هى مشاكل الرضاعة الطبيعية التى تحدث عند مصابى اللسان المربوط؟

يحتاج الطفل إلى الالتصاق بكل من نسيج الثدي والحلمة، ويحتاج لسانه إلى تغطية الحلمة، كما أنه يكون غير قادر على فتح فمه على نطاق واسع بما يكفي للرضاعة من الثدي بشكل صحيح.

كما يجد الطفل بعضا من هذه المشكلات:

- صعوبة في الإرتباط بالثدي أو البقاء متصلاً للحصول على تغذية كاملة

- التغذية لفترة طويلة.

- يكون غير مستقر ويبدو أنه يعانى الجوع

- لا زيادة فى الوزن

- صوت "النقر" أثناء إطعامه يمكن أن يكون هذا أيضًا علامة أنه يحتاج إلى دعم.

هل يؤثر ذلك على الأم أيضا؟

نعم تواجه أيضا العديد من المشكلات خلال الرضاعة مثل:

- تشقق الحلمات

- إمدادات الحليب منخفضة

- التهاب الثدي

وما هى العلامات الأخرى التى تكشف اللسان المربوط؟

من العلامات الأخرى التي قد تشير إلى أن لسانك لسان اللسان ما يلي:

- صعوبة في رفع لسانه أو نقله من جانب إلى آخر

- صعوبة الالتصاق بلسانه فى الحلمة خلال الرضاعة

وكيف يكون علاج اللسان المربوط؟

العلاج ليس ضروريا إذا كان لا يعانى من مشاكل فى التغذية أو مشكلات أخرى، ولكن إذا إذا تأثرت تغذية الطفل، ينطوي العلاج على إجراء بسيط جراحى يعالج مشكلة اللسان المربوط.