طريقة إعداد وتحضيرصدور الدجاج بتتبيلة المستردة والعسل

المقادير6 اشخاص 6 صدور دجاج مسحب

3 ملاعق مايونيز

1/3 كوب مستردة ربع كوب عسل

2 ملعقة صوص صويا

ملعقة كبيرة عصير ليمون طريقة التحضير اخلطي المستردة مع العسل وعصير الليمون وصوص الصويا. ارفعي مقدار 3 ملاعق من التتبيلة ثم اضيفي المايونيز وضعيهم جانباً. ضعي الدجاج مع التتبيلة الأولى لمدة لا تقل عن 4 ساعات. سخني الشواية جيداً ثم اطهي صدور الدجاج لمدة 5 دقائق على كل جانب. وزعي التتبيلة المخلوطة بالمايونيز على صدور الدجاج وقدميها مع الأرز والسلطات. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد الدجاج الحار المشوي بصوص البرتقال والكسبرة طريقة إعداد وتحضير الدجاج البانيه بالكريمة والجبن

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