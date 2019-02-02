طريقة إعداد وتحضيركباب الدجاج بصوص الترياكي

المقادير4 اشخاص

ملعقة كبيرة نشا

ربع كوب صويا صوص

ربع كوب سكر بني

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

ربع ملعقة ثوم بودر

2ملعقة عسل

750 جرام صدور دجاج مقطع مكعبات

للتزيين: سمسم وشرائح بصل اخضر



طريقة التحضير

في وعاء صغير اخلطي النشا مع ربع كوب من الماء وضعيهم جانباً.

في قدر صغير على نار متوسطة، توضع صلصة الصويا والسكر البني والزنجبيل ومسحوق الثوم والعسل مع كوب من الماء. وقلبي لدقيقة حتى تمتزج المكونات ثم اضيفي خليط النشا وقلبي لدقيقة ثم اتركيه يبرد.

بعد تبريد الصوص جيداً ضعي مكعبات الدجاج وانقعيها لساعة على الأقل.

ضعي مكعبات الدجاج في اعواد خشبيه واطهيها على الشواية او في مقلاة تيفال.

زيني بالسمسم وشرائح البصل وقدميها ساخنة.

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