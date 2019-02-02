شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع لاضطراب ما بعد الصدمة حسب تفاعل جسمك.. منها الكوابيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض للازمات والصدمات العاطفية قد يعرضنا لمشاكل نفسية عديدة تؤثر على الصحة النفسية والجسدية، وهناك ما يسمى باضطراب ما بعد الصدمة وهو حالة من الكرب الشديد تشمل بعض الاعراض المختلفة مثل الكوابيس والقلق والتوتر الدائم.

ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن اعراض اضطراب ما بعد الصدمة قد تظهر فى غصون شهر واحد من الصدمة أو بعد مرور سنوات على الحدث وتسبب هذه الأعراض مشاكل كبيرة فى المواقف الاجتماعية أو العملية، كما إنها تتعارض مع القدرة على أداء المهام اليومية ويمكن أن تتغير الأعراض مع مرور الوقت

ويتم تصنيف اضطراب ما بعد الصدمة لأربع انواع وهى:



الصدمة

الذكريات الاقتحامية وتشمل بعض الأعراض وهى:

1: عيش لحظة الحدث وكأنها تحدث من جديد.

2:أحلام أو كوابيس مزعجة.

3: ضغط عاطفي أو ردود افعال جسدية.

4: الذكريات المؤلمة المتكررة وغير المرغوب فيها.

التجنب وتشمل الأعراض التالية:

1: محاولة تجنب التفكير فى الحدث الصادم أو التحدث عنه.

2: تجنب الأماكن أو الانشطة أو الاشخاص الذين يذكرونك بالحدث الصادم.



اضطراب

التغيرات السلبية فى التفكير والحالة المزاجية وأعراضها:

1:اليأس من المستقبل.

2:الصعوبة فى الإحساس بمشاعر إيجابية.

3: الشعور بالخدر الانفعالى.

4: صعوبة الحفاظ على العلاقات الوثيقة.

5:الأفكار السلبية .

التغيرات في ردود الأفعال البدنية والانفعالية وأعراضها:

1: الشعور بالذعر أو الخوف بسهولة

2: الانتباه الدائم لوجود خطر

3: صعوبة في النوم أو التركيز

4: الإحساس الشديد بالذنب

5: سرعة التهيج أو نوبات الغضب أو السلوك العدواني.

لذلك يجب عند التعرض لهذه العلامات زيارة الطبيب النفسى وطلب المساعدة فى العلاج حتى لا يتسبب المريض فى إيذاء نفسه أو من حوله.