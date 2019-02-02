كريم افالون وايت البرتقالي للمنطقه الحساسه

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كريم افالون وايت البرتقالي للمنطقة الحساسة، هو كريم تبييض يضيء وينظف البشرة ، ويحتوي على مرطبات واقية من الشمس إضافية لحماية بشرتك بشكل كامل والحفاظ على الصحة، كريم افالون للتبييض خال من المواد الكيميائية التي تضر أو تهيج الجلد .

كريم أفالون

يحتوي كريم أفالون على جلسيرين، فيتامين سي، فيتامين هـ، Uvinol MC 80، حمض الستريك،Hydroquinone ، وحمض البنزويك، ويجب عدم استخدام كريم التبييض للمرضى الذين لديهم حساسية لأي من مكوناته، جدير بالذكر أنه لا توجد أي آثار جانبية تحدث عند استخدامه على النحو الموصى به .

مميزات كريم افالون

يقوم كريم أفالون بتجديد مكثف للجلد مع فيتامين سي، الذي يرطب البشرة بشدة ويشجعها على مقاومة الخطوط الناعمة والتجاعيد، ويقوم بما يحتوي عليه من فيتامين سي بمكافحة الإجهاد البيئي والضرر، ويحتوي على المكونات العضوية، ولا يحتوي على الكائنات المعدلة وراثيا ، وهو نباتي وقابل للتحلل الحيوي، وهو بدون بارابين ، كبريتات قاسية أو مواد حافظة ، أو ألوان صناعية أو عطور ، أو فثالات، كما أنه مرطب غني ويشجع إنتاج الكولاجين والإيلاستين لتقوية بنية الدعم الأساسي للبشرة ، حتى يشعر سطح الجلد بالنعومة والمرونة وعلامات تلاشي الشيخوخة .

تقوم بعض عناصر البيئة مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث، بإنشاء جذور حرة تسبب علامات سابقة للأوانٍ لشيخوخة الجلد، وتظهر الدراسات أن مضادات الأكسدة يمكنها تحييد هذه الجذور الحرة الضارة، ويوازن نظام الدفاع المكثف بين فيتامين سي الغني بـ مضادات الأكسدة ، الشاي الأبيض والليمون بيوفلافونويدس للدفاع عن البشرة ودعم دورة التجديد الطبيعية، إن تطبيق الكريم على الوجه والرقبة يعمل بمثابة نظامًا مضادًا للأكسدة، ويمكن تعظيم النتائج عن طريق استخدام الكريم ليلا في حين يخضع الجلد لدورة التجديد الطبيعية .

ويتميز الكريم بكونه خالي من : الكائنات المعدلة وراثيا ، البارابين ، المواد الحافظة القاسية ، الألوان الاصطناعية أو العطور ، الفثالات أو الكبريتات الضارة ، التجارب على الحيوانات، جدير بالذكر أنه قد تحتوي عبوة المنتج التي تتلقاها على تفاصيل إضافية أو قد تختلف عن ما هو معروض في المقال، لذا نوصي بالرجوع إلى المعلومات الكاملة المضمنة مع منتجك قبل الاستهلاك ولا تعتمد فقط على التفاصيل الموضحة في هذه الصفحة .

معلومات عن منتجات تفتيح البشرة

تعمل منتجات تفتيح البشرة – المعروفة أيضًا باسم الكريمات المبيضة ، أو المبيضات ، أو مبيض البشرة ، أو الكريمات الباهتة – على الحد من صبغة تسمى الميلانين في الجلد، معظم الناس يقومون بذلك لعلاج مشاكل الجلد مثل النمش ، أو بقع التقدم في العمر ، أو ندبات حب الشباب ، أو تغير لون الشعر بالهرمونات، وهو أيضا تقنية تستخدم لتفتيح البشرة الداكنة بشكل طبيعي، وتأتي منتجات تفتيح البشرة مع بعض المخاطر، كما هو الحال مع أي منتج جديد ، تأكد من قراءة الملصق ومعرفة الحقائق قبل شراء وتطبيق جهاز تفتيح البشرة .

ما الذي يحدد لون البشرة

يتم تحديد لون البشرة بمقدار الميلانين في الجلد، إن الميلانين هو صبغة تنتجها خلايا متخصصة تسمى الخلايا الصباغية melanocytes، و الأشخاص ذوو البشرة الداكنة لديهم المزيد من الميلانين، كمية الميلانين الموجودة في بشرتك هي بشكل أساسي مسألة تركيبك الوراثي، ويمكن أن يؤثر التعرض لأشعة الشمس ، والهرمونات ، وتلف الجلد ، والتعرض لمواد كيميائية معينة على إنتاج الميلانين .

ستحل التغيرات في لون البشرة نفسها في كثير من الأحيان، على سبيل المثال ، يتلاشى الاسمرار عندما يتم تقليل كمية التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولكن مع مرور الوقت ، تصبح بعض تغيرات اللون ، مثل بقع “العمر” أو بقع “الكبد” دائمة .

ما هو تبييض الجلد

تبييض الجلد هو علاج تجميلي لتقليل بروز تغير لون البشرة ، أو لون البشرة الأصلي، ويمكنك شراء كريمات التبييض بنفسك أو من خلال وصفة طبية، وبعض الناس يستخدمون مبيض البشرة لجسمهم بالكامل لتغيير لون بشرتهم ، ولكن هذا يمكن أن يكون له مخاطرة كبيرة، فالعنصر النشط في بعض هذه المنتجات هو الزئبق ، لذلك يمكن أن يؤدي التبييض إلى التسمم بالزئبق، والزئبق هو عامل سام يمكن أن يسبب مشاكل نفسية وعصبية وإكلينيكية خطيرة، ويمكن للنساء الحوامل اللواتي يستخدمن جهاز تفتيح البشرة بالزئبق تمرير الزئبق إلى طفلهن الذي لم يولد بعد .

لذا يحظر استخدام الزئبق كعنصر في مبيضات البشرة في الولايات المتحدة، ومع ذلك ، قد لا تزال بعض المستحضرات المنتجة خارج الولايات المتحدة تحتوي على الزئبق، وتحتوي مواد تفتيح البشرة على مكونات نشطة أو مزيج من المكونات التي تقلل من كمية الميلانين في الجلد الذي يتم تطبيقه عليه .

والعنصر الأكثر استخدامًا في مبيضات البشرة المباعة في الولايات المتحدة هو الهيدروكينون، وتنظم إدارة الأغذية والأدوية استخدام الهيدروكينون في الولايات المتحدة، ويمكن لهذه المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية أن تحتوي على ما يصل إلى 2٪ من الهيدروكينون، ويمكن لأطباء الأمراض الجلدية كتابة الوصفات الخاصة بهم والتي تحتوي على 4٪ إلى 6٪ من الهيدروكينون، ومن المهم أن تستشير طبيبك قبل استخدام منتج يحتوي على الهيدروكينون وأن تتبع إرشادات الطبيب تمامًا .