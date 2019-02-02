انت الان تتابع موضوع الفرق بين الدفرين و البنزاك والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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البنزاك دواء يستخدم لعلاج حب الشباب الخفيف إلى المعتدل، ويمكن استخدامه في تركيبة مع علاجات حب الشباب الأخرى، وعند استعماله على الجلد ، يعمل البنزويل بيروكسايد ” البنزاك ” عن طريق تقليل كمية البكتيريا المسببة لـ حب الشباب التي تسبب الجفاف والتقشير، لكن تحقق من المكونات على الملصق حتى إذا كنت قد استخدمت المنتج من قبل، فقد تكون الشركة المصنعة قد غيرت المكونات، أيضًا ، قد تحتوي المنتجات ذات الأسماء المشابهة على مكونات مختلفة مخصصة لأغراض مختلفة، وقد يؤدي استخدام المنتج الخطأ إلى الإضرار بك .

ما هو الاختلاف بين الدفرين والبنزاك

أولا البنزاك

قبل استخدام هذا المنتج لأول مرة ، تحقق مما إذا كان لديك حساسية من ذلك، للتحقق ، ضع كمية صغيرة على واحدة أو اثنتين من المناطق الصغيرة من حب الشباب لمدة ثلاثة أيام، إذا كان لديك رد فعل تحسسي ، فتوقف عن استخدام هذا المنتج واحصل على مساعدة طبية على الفور، وإذا لم يكن لديك رد فعل تحسسي ، يمكنك استخدام هذا المنتج، وهناك العديد من منتجات البنزويل بيروكسايد المتاحة، ويمكن شراء العديد منها دون وصفة طبية، وقد تتطلب بعض المنتجات (مثل المطهرات أو المستحضرات) وصفة طبية، استشر طبيبك أو الصيدلي على اختيار المنتج الذي هو أفضل بالنسبة لك، وإذا كنت تستخدم المنتج الذي لا يستلزم وصفة طبية لعلاج نفسك ، فاقرأ واتبع جميع التوجيهات على عبوة المنتج قبل استخدام هذا الدواء، وإذا كان لديك أي أسئلة، استشر الصيدلي .

ضع البنزويل بيروكسايد على مناطق البشرة المتضررة من حب الشباب، وتجنب وضع هذا الدواء في عينيك ، داخل الأنف أو الفم ، أو في أي مناطق من الجلد المكسور لأنه قد يسبب تهيجًا، وإذا حدث هذا ، فقم بغسل المنطقة بالكثير من الماء، وقد يقوم البنزويل بيروكسيد بتبييض الشعر أو الأقمشة، لذا استخدمه بعناية ، وتجنب ملامسته للشعر والملابس والمفروشات، وفي حالة استخدام المستحضرات التي تحتوي على البنزويل بيروكسايد ، قم بوضعه على المنطقة المصابة، وفركها بلطف في الجلد لمدة 10-20 ثانية، ثم شطفها جيدا .

إذا كنت تستخدم كريم أو هلام ، فقم بتطبيقه على المنطقة المصابة حسب التوجيهات ، عادةً مرة واحدة أو مرتين يوميًا، وقبل تطبيق كل جرعة ، اغسل المنطقة المصابة بلطف بمنظف معتدل ، ثم جففها، ضع كمية صغيرة من الدواء على المنطقة المصابة وافركيها برفق، وقد تتطلب بعض المنتجات الشطف بعد التطبيق لفترة معينة من الوقت، تحقق من حزمة المنتج الخاص بك لمعرفة ما إذا كان يجب شطف هذا الدواء .

جرعة البنزاك

تعتمد الجرعة على حالتك الطبية واستجابة للعلاج، عادة ما يظهر تحسن في حب الشباب بعد 3 أسابيع من الاستخدام ، والاستفادة القصوى بعد 8-12 أسابيع من الاستخدام، ولا تزيد الجرعة أو استخدام هذا الدواء في كثير من الأحيان أو لفترة أطول من المذكورة، ولن تتحسن حالتك بسرعة أكبر ، وسيزداد خطر حدوث آثار جانبية، وإذا استمرت حالتك الصحية أو ازدادت سوءًا ، أو إذا كنت تعتقد أنك تعاني من مشكلة طبية خطيرة ، فعليك الحصول على المساعدة الطبية على الفور .

ثانيا الدفرين

يستخدم هذا الدواء لعلاج حب الشباب، ويقلل من عدد وشدة حب الشباب والبثور وتعزيز الشفاء السريع للبثور التي تتطور، وينتمي الدفرين إلى فئة من الأدوية تسمى الرتينوئيدات، وهو يعمل عن طريق التأثير على نمو الخلايا وتقليل التورم والالتهاب .

كيفية استخدام الدفرين

إذا كنت تستخدم المنتج الذي لا يستلزم وصفة طبية لعلاج نفسك ، فاقرأ واتبع جميع التوجيهات على عبوة المنتج قبل استخدام هذا الدواء، وإذا كان لديك أي أسئلة، استشر الصيدلي، وإذا وصف طبيبك هذا الدواء ، فاستخدمه حسب التوجيهات :

1- اغسل يديك قبل تطبيق هذا الدواء، ونظف الجلد المصاب بلطف بمنظف معتدل أو بدون صابون وجففه، واستخدم أطراف أصابعك لتطبيق كمية صغيرة من الأدوية في طبقة رقيقة ، وعادةً ما تكون مرة واحدة يوميًا في وقت النوم ، أو وفقًا لتوجيهات الطبيب .

2- استخدم هذا الدواء على البشرة فقط، لا تطبقه على منطقة الشفة الداخلية أو داخل الأنف أو الفم، ولا تطبقه على قطع ، كشط ، حروق الشمس ، أو الجلد المتضررة من الأكزيما (مرض جلدي) .

3- تجنب وضع هذا الدواء حول عينيك، وإذا كان هذا الدواء يدخل إلى عينيك ، وبدأت عينك تدمع، اتصل بطبيبك إذا كان تهيج العين يتطور، واغسل يديك بعد استخدام الدواء لتجنب الحصول عليه عن طريق الخطأ في عينيك .

4- خلال الأسابيع القليلة الأولى من استخدام الدفرين ، قد يبدو حب الشباب الخاص بك أسوأ لأن الدواء يعمل على البثور داخل الجلد، وقد يستغرق ما يصل إلى 8-12 أسابيع لاستشعار النتائج من هذا الدواء .

5- استخدمه بانتظام للحصول على أكبر فائدة منه، واستخدمه في نفس الوقت كل يوم، ولا تستخدم كمية أكبر أو أكثر من الموصى بها، فلن تتحسن بشرتك بشكل أسرع بهذه الطريقة، وستزيد من احتمالات الإصابة بالاحمرار والتقشير والألم .

6- هذا الدواء متوفر في أشكال مختلفة (مثل الجل ، كريم ، غسول)، ويعتمد أفضل نوع من أنواع الأدوية التي يمكنك استخدامها على حالة بشرتك واستجابتك للعلاج، لذا أخبر طبيبك إذا كانت حالتك تدوم أو تسوء .