شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء الأمريكية توافق على بديل لعلاج الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، على النوع الأول من مسحوق استنشاقAdvair Diskus الذى يحتوى على المادة الفعالة ( fluticasone propionate) و(salmeterol) لعلاج الربو مرتين فى اليوم فى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وما فوق، إضافة إلى علاج انسداد تدفق الهواء والحد من التفاقم فى المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD).

وحصلت الشركة المصنعة للدواء على موافقة لتسويق جهاز الاستنشاق الخاص بها فى ثلاثة تركيزات:



فلوتيكاسون بروبيونات 100 ميكروجرام / سالميتيرول 50 ميكروجرام

بروتينات فلوتيكاسون 250 ميكروجرام / سالميتيرول 50 ميكروجرام

فلوتيكاسون بروبيونات 500 ميكروجرام / سالميتيرول 50 ميكروجرام.

وقالت "جانيت وودكوك"، مديرة مركز إدارة الأغذية والعقاقير لمراجعة وتقييم الأدوية بـFDA، "إن موافقة اليوم على أول منتج دوائى عام لواحد من أكثر أجهزة استنشاق الربو ومرض الانسداد الرئوى المزمن فى الولايات المتحدة هو جزء من التزامنا طويل الأمد بتعزيز الوصول إلى بدائل عامة منخفضة التكلفة وعالية الجودة".

وتابعت "وودكوك": "إن الأشخاص الذين يعيشون مع الربو ومرض الانسداد الرئوى المزمن يعرفون جيداً الأهمية الحاسمة للوصول إلى العلاج الذى يحتاجونه ليشعروا بتحسن، وأن موافقة اليوم ستجلب المزيد من المنافسة إلى السوق والتى ستفيد فى النهاية المرضى الذين يعتمدون على هذا الدواء.

ووفقاً لمركز القلب والرئة والدم القومى فإن الربو مرض رئوى مزمن يضيق الشعب الهوائية، ويسبب فترات متكررة من الصفير (صوت صفير عند التنفس)، وضيق الصدر، وضيق فى التنفس والسعال، وغالباً ما يحدث السعال فى الليل أو فى الصباح الباكر.

ويؤثر الربو على الناس من جميع الأعمار، لكنه يبدأ فى الغالب فى مرحلة الطفولة ومن المعروف أن أكثر من 26 مليون شخص فى أمريكا يعانون من الربو، ونحو سبعة ملايين من هؤلاء من الأطفال.

أما عن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا المرتبطة بعلاج الربو الجديد فتشمل التهاب الجهاز التنفسى العلوى، وتورم فى الجزء الخلفي من الحلق (التهاب البلعوم)، والصوت الأجش أو مشكلة فى الكلام (خلل النطق).