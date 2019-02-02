حالتك النفسية بتطلع على جسمك.. التعرق خلال الليل له 6 أسباب أبرزها القلق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تتعرق ليلا بشكل كبير ومستمر فيجب أن تحذر لأنه قد تكون مشكلة صحية وليس مجرد حالة طبيعية، فمن الطبيعى أن تتعرق أثناء الليل إذا كانت الغرفة أو الفراش الخاص بك يجعلك ساخناً جداً، لكن إذا تعرقت كثيرا لدرجة بلل فراشك على الرغم من أن المكان الذى تنام فيه بارد، فهنا بالتأكيد أنت تعانى من مشكلة ما، والتى نتحدث عنها وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى. اذهب للطبيب فى حالة: - لديك تعرق ليلى منتظم يوقظك. - تعانى درجة حرارة عالية جدًا أو السعال أو الإسهال. - لديك تعرق ليلى وتفقد الوزن دون سبب. العلاج من التعرق الليلى العلاج من التعرق الليلى فى كثير من الأحيان لن تحتاج إلى علاج، لكن طبيبك العام سيريد التحقق مما إذا كان لديك أى أعراض أخرى، وإذا اعتقد أن تناولك لدواء معين هو سبب الحالة فسيكتب لك غيره. أسباب التعرق الليلى أسباب التعرق الليلى ولعل الأسباب الأكثر شيوعًا للتعرق الليلى هى: - أعراض سن اليأس "الهبات الساخنة" - القلق - الأدوية: بعض مضادات الاكتئاب والستيرويدات والمسكنات - انخفاض نسبة السكر في الدم - تعاطى الكحول أو المخدرات - حالة غير مؤذية تسمى فرط التعرق تجعلك تتعرق أكثر من اللازم طوال الوقت وفى بعض الأحيان يكون سبب التعرق الليلى غير معروف.

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