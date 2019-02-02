شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الاصابة بدوالى الساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوالى الساقين من الأمراض الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون وهو عبارة عن تضخم الأوعية الدموية وذلك لأن الدم يتحرك فى الساق من الاوعية الدموية السطحية إلى الأوعية الدموية الداخلية ، ويتم ذلك عن طريق الاوردة الثاقبة والتى تحتوى على صمامات، وهناك عوامل خطر وأسباب لظهور دوالى الساقين ووفقا لما ذكره موقع healthlineفأن ابرز هذه الاسباب هى:



دوالى الساقين

أسباب الاصابة بدوالى الساقين:

1:الحمل، قد يزيد من خطر الإصابة بدوالى الساقين.

2:التقدم فى السن قد يزيد من خطورة الاصابة بدوالى الساقين.

3:زيادة الوزن وتراكم الدهون.

4:العوامل الوراثية، أى اصابة أحد أفراد الأسرة بدوالى الساقين.

5:وجود عيوب خلقية فى صمامات الأوردة.

6: تلف الصمامات بسبب التعرض لجلطات الاوردة العميقة.

وهناك بعض العلامات التى تظهر على الساقين وتدل على وجود الدوالى وهى:



الساقين

أعراض دوالى الساقين

1:الشعور بألم شديد عند الجلوس أوالوقوف لفترات طويلة.

2: ظهور دوالى الاوردة تحت الجلد بشكل ملحوظ.

3:تغيير لون الجلد.

4:قد تظهر بعض القرح على الجلد.

لتشخيص دوالى الساقين قد يطلب الطبيب فحص الساقين والعروق اثناء الجلوس أو الوقوف مع الاستفسار عن بعض الاعراض ، وقد يرغب الطبيب فى اجراء فحص بالموجات الصوتية وذلك لفحص تدفق الدم فى العروق ، وقد تساعد هذه الاختبارات مثل الموجات الفوق صوتية على التأكد من اضطراب اخر مثل الجلطة الدموية أو الانسداد .

ويكون علاج الدوالى عن طريق تغيير بعض العادات اليومية التى ينصح بها الطبيب ومنها:

طرق العلاج والوقاية من دوالى الساقية



علاج دوالى الساقين

1:تجنب الوقوف لفترات طويلة من الزمن.

2:فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحى.

3:ممارسة التمارين الرياضية وتناول الاطعمة التى تحافظ على تدفق الدموية الدموية.

4:استخدام الجوارب الخاصة للضغط والتى تساعد على تدفق الدم بسهولة الى القلب، كما انها تقلل التورم.

5:الحد من تناول الاطعمة المالحة، حيث إنها تزيد من خطر الاصابة بدوالى الساقين.

6: تجنب التدخين، حيث اثبتت بعض الدراسات ان المدخنين اكثر عرضا للإصابة بدوالى الساقين.

7:للنساء، يجب عليهن عدم ارتداء الاحذية عالية الكعب حتى لا تزيد من الالم والتورم.