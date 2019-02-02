200 خبير في ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ أكثر من 200 خبير ومتخصص في مجال طب الأسنان من الإمارات وخارجها، السبت، في دبي، مناقشات مهمة حول مختلف الموضوعات الملحة في طب الأسنان وزراعتها وترميمها وتجميلها، وأحدث الوسائل والتقنيات لعلاج مشاكلها.

وترتكز الأجندة العلمية لملتقى دبي العالمي لطب الأسنان "DWDM"- الذي تنطلق فعاليات دورته الـ19، السبت، ويتضمن 11 ورشة عمل تدريبية، ويستمر 3 أيام في فندق "نوفوتيل دبي"- حول عدد من الموضوعات المهمة منها استخدام تكنولوجيا الليزر في علاج اللثة، علاج التقويم باستخدام أجهزة التثبيت المؤقتة، إتقان ترميم الأسنان الأمامية المكسورة بالحشوات الضوئية (الكومبوزت)، وضع اللمسات الجمالية عند إعداد عدسات "الفينير" وزراعة الأسنان، العلم التجميلي في زراعة الأسنان وتصميم الابتسامة الرقمي والترميمات البديلة ذات الجودة العالية للأسنان الخلفية.

ويمنح هذا الحدث الذي تنظمه شركة "أندكس" للمؤتمرات والمعارض العضو في "أندكس القابضة" المشاركين فيه ساعات من التعليم المستمر المعتمدة من قبل هيئة الصحة في دبي وشركة "أندكس" للمؤتمرات والمعارض كمؤسسة مانحة للساعات المعتمدة في التعليم الطبي المستمر المعترف بها من قبل جمعية أطباء الأسنان الأمريكية.

وعلى هامش الملتقى تنطلق فعاليات مؤتمر "إيدك" العالمي لتقويم الأسنان يومي 3 و4 فبراير/ شباط الجاري بالتعاون مع الجمعية السعودية لتقويم الأسنان الذي يضم 4 جلسات علمية تناقش آخر البحوث والتقنيات المستخدمة في مجال تقويم الأسنان من العمليات الجراحية وخطوات إتقان علاج تقويم الأسنان الشفاف، وضمان التركيب المثالي لكل سن في جهاز تقويم الأسنان وتقويم الأسنان الجراحي.

كما يعقد مؤتمر "إيدك" العالمي لجراحة الفم والوجه والفكين يومي 3 و4 فبراير/ شباط الجاري بمشاركة 26 متحدثاً، وتضم فعالياته تنظيم 5 جلسات علمية تتناول عدداً من الموضوعات كعلاج صدمات الوجه والفكين والجراحة التجميلية الوجهية والعلاجات المركبة، لاستعادة المظهر الشبابي للوجه، وتخطيط العلاج لجراحة الفك، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركاً من الأطباء والمختصين.

ويحظى المشاركون في كل من مؤتمر "إيدك" العالمي لجراحة الفم والوجه والفكين و"إيدك" العالمي لتقويم الأسنان" بفرصة المشاركة ضمن قاعة واحدة لمناقشة موضوعات تشخيص وعلاج الشفة الأرنبية والفك المشقوق والجراحة الفيروسية، وذلك بمشاركة متحدثين عالميين في تقويم الأسنان وجراحة الفم والوجه والفكين.

هذه الفعاليات كافة تسبق انطلاق مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2019" الحدث الأكبر في مجال طب الأسنان في المنطقة، والذي يستمر 3 أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتضم أجندته تنظيم 175 جلسة علمية بمشاركة 155 متحدثاً وخبيراً حول العالم.

ويشهد المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركة 2732 شركة محلية وعالمية، وأكثر من 4000 علامة تجارية عالمية، إذ يشغل الحدث مساحة إجمالية تصل إلى 85 ألفاً و250 متراً مربعاً.