شكرا لقرائتكم خبر عن الشتاء والربيع أصعب الفصول على مرضى الجيوب الأنفية.. نصائح لتقليل الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس وزيادة الأتربة، يعاني مرضى الجيوب الأنفية من زيادة نسبة الالتهاب بها وصعوبة في التنفس، والتعامل بشكل طبيعي، ولكن هل يعاني مرضي الجيوب الأنفية من الالتهاب بها خلال فصل الشتاء فقط؟ هذا السؤال يوضح إجابته التقرير التالي وفقا لموقع " health24".

أكد التقرير، أن مرضي الجيوب الأنفية يعانون من الالتهاب بها خلال التقلبات المناخية، وتكثر خلال فصل الشتاء، وفصل الربيع نتيجة لحبوب اللقاح والتغيرات المناخية، ونجد أن هناك بعض المرضى يعانون من الالتهاب بها خلال الأربع فصول ولكن أعرضها تزداد خلال فصل الشتاء والربيع.

وقدم التقرير، بعض النصائح الهامة التي يجب القيام بها، لتجنب حدوث التهاب في الجيوب الأنفية، ومنها:

-عند الشعور بحدوث التهاب بجيوبك الأنفية عليك نتيجة للهواء الجاف، عليك استخدام جهاز ترطيب في منزلك، أو استخدام الدش البخاري.

-حاول بكل الطرق تجنب الجلوس في أماكن بها الأتربة، لأنها تزيد بشكل كبير زيادة نسبة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، وأيضا عليك تنظيف السجاد والبطانيات جيدا قبل استخدامها تجنبا لوجود أتربها عليها.

-إذا كنت تربي حيوان أليف كقطة أو كلب، عيك التأكد من تنظيف المنزل جيدا من الشعر الخاص به، لأنه يزيد من نسبة التهاب الجيوب الأنفية.

-ابتعد عن الألبان والسكريات لأنها تزيد من الالتهاب، وعليك الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه وخاصة الغنية بمضادات الأكسدة، وأيضا ينصح بتناول الشوربة الدافئة فهي لها دور كبير في تجنب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.