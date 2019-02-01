أفضل وجبات العشاء الصحية المناسبة للرجيم

صورة وجبة عشاء

وجبة العشاء تعتبر من الوجبات التي تتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير في حالة تناول وجبة عشاء ثقيلة ومحملة بالسعرات الحرارية العالية، وذلك ينصح الاطباء بتناول وجبات عشاء خفيفة للحفاظ على رشاقة الجسم وجاذبيته. وهنا نقدم لكم أفضل وجبات العشاء الصحية المناسبة للرجيم مع بعض النصائح التي تساعدكِ على تناول وجبة عشاء خفيفة للحماية من السمنة والاستمتاع بجسم رشيق.

اهمية العشاء الصحي للرجيم

يفضّل تناول العشاء، قبل 3 أو 4 ساعات من الخلود إلى النوم، لهضم الأطعمة جيداً. كما ينصح بالاستمتاع بتناول العشاء خلال 20 دقيقة،

مع تجنب استهلاك المنشطات في الليل، كالكافيين والشوكولاتة، تفادياً للقلق. علماً أنه يجب التوقف عن تناول مادة الكافيين قبل 6 إلى 8 ساعات من النوم، فضلاً عن تجنب الأطعمة الدهنية صعبة الهضم.

يجب أن تحوي وجبة عشاء صحية كمية من البروتين،

كاللحم أو الدجاج أو السمك أو البيض أو الجبن أو اللبنة،

أو أحد أنواع الحبوب كالفول والحمص والعدس،

مع الحرص على اختيار نوع من “الكربوهيدرات”، كالبطاطس أو شريحة من الخبز المعد من القمح ذي الحبة الكاملة،

إلى جانب كمية من الخضر. ويفيد أكل حبة من الفاكهة بعد العشاء.

افضل وجبة عشاء قليلة أو خالية من الكربوهيدرات:

ملعقتين كبيرتين من اللبنة الخالية من الدسم+ ¼ رغيف من الخبز المرقوق + 5 حبات من الزيتون أو ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

3 شرائح من الجبن الأبيض قليل الدسم + رغيف صغير من الخبز الأسمر العربي + 5 حبات من الزيتون.

شريحتان من الحبش+ قطعة من الخبز الإفرنجي+ ملعقة صغيرة من المايونيز اللايت.

بيضة مقلية في ملعقة صغيرة من الزيت+ رغيف صغير من الخبز العربي الأسمر.

مكعبان من جبن الكريما لايت +5 حبات من الزيتون.

نصف الكوب من البقوليات (الفول أو الحمص أو العدس) +رغيف صغير من الخبز العربي الأسمر+ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

خيارات لوجبة عشاء صحي

ساندويش من الخبز ذي الحبة الكاملة من الجبن أو اللبنة أو الحبش، مع شرائح حبة من الخيار.

حبتان من البيض مسلوقتان أو مقليتان بملعقة زيت، مع شرائح حبة من البندورة.

كمية من رقائق “الكورنفليكس” المعدّ من القمح ذي الحبة الكاملة، مع كوب من الحليب خالي الدسم، وحبة من الفاكهة أو نصف كوب من سلطة الفاكهة.

عبوة من الفول أو الفاصولياء، مع طبق من السلطة

نوع من السلطة مع البروتين، مثلاً: سلطة التونا أو سلطة الدجاج أو سلطة السلمون.

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