شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة التمارين 3 مرات أسبوعياً تحولك لنظام غذائي صحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن المشي اليومي، أو ركوب الدراجات يجعل الناس يرغبون في تناول الفاكهة والخضراوات بدلاً من البرجر والرقائق.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال العلماء إن النشاط البدني هو مفتاح الالتزام بقرارات العام الجديد مثل اتباع نظام غذائي صحي.

ووجدت الدراسة التي أجريت على 2680 من البالغين أنه من المرجح أن يختاروا اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضراوات بعد بضعة أسابيع من التمارين الرياضية، ورفض الأطعمة المقلية والصودا وغيرها من الدهون والسكريات.

وقال الباحث البروفيسور “مولي براي”، أخصائي التغذية وطبيب الأطفال في جامعة تكساس في أوستن، “إن عملية التحول إلى نشاط بدني يمكن أن تؤثر على السلوك الغذائي.

وأظهرت الأبحاث أن التمارين المعتدلة يمكن أن تقلل من تفضيل الأطعمة الغنية بالدهون في الحيوانات عن طريق تغيير مستويات الدوبامين في المخ.

كما أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة بين كثافة التمرين ومقدار إفراز هرمونات تنظيم الشهية في الجسم.

وجدير بالذكر أنه في عام 2015، وجدت دراسة أمريكية تتبعت عادات تناول الطعام والتمارين لستة آلاف شخص أن التمارين المنتظمة تسبب زيادة الشهية للفاكهة والخضراوات.