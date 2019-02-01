تعرفي علي فوائد إبرة الرئة للحامل وأعراضها الجانبية

تتساءل كثيرٌ من النساء عن فوائد إبرة الرئة للحامل، ومتى يجب أن تأخذها، وهل لها أعراض جانبية؟ لذا التقينا الدكتورة مها النمر، الاستشارية والأستاذة المشاركة في طب النساء والولادة والأجنة والأمومة والحمل عالي الخطورة، لتكشف لنا أهمية هذه الإبرة.

إبرة الرئة:

عبارةٌ عن نوع خاص من الكورتيزون، يُعطى للحامل على شكل حقن في العضل.

فائدتها:

تقلل من المشكلات المصاحبة للولادة المبكرة عند المواليد الخدج، مثل صعوبة التنفس لعدم اكتمال نمو الرئة لديهم ونزيف الدماغ.

متى يجب أخذها:

أي امرأة حامل في الأسبوع 24-35 إذا كان عندها ما يلي:

- احتمال ولادة مبكرة خلال أسبوع.

- ضعف شديد في نمو الجنين.

- انفتاح الأغشية ونزول سوائل حول الجنين.

- في حالة الطلق والرحم مفتوح 1-2 سم.

الأعراض الجانبية:

- تؤخذ ابرة الرئة مرة واحدة "كورس"، لذا ليس لها تأثير على الأم عموماً، لكن قد يرتفع السكر عند بعض الحوامل المصابات بالسكري.

- قد تقلل حركة الجنين وقت أخذها فقط، وسرعان ما ترجع الحركة طبيعية.

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