شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. عظم القص 3 أجزاء تربط عظام القفص الصدرى ببعضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عظم القص أو عظم الصدر، هو عظم مسطح يقع فى المركز الأمامي من الصدر، وتشكل الأضلاع وعظمة القص ما يسمى "القفص الصدري".

يحمي القفص الصدري وفقا للموقع الطبى" healthline" الرئتين والأوعية الدموية والقلب ، إلى جانب أجزاء من الطحال والمعدة والكلى، وترتبط عظمة القص بالأضلاع السبعة الأولى وأيضاً بالترقوة، وتتكون عظمة القص من 3أجزاء تسمى manubrim .



عظمة القص

الجزء العلوي من عظمة القص متصل بالضلعين الأولين فى القفص الصدرى، فى منتصف القص يوجد جزء يسمى النصل أو الزنبق ويقع مباشرة في منتصف القص وهو يتصل بالضلع الثالث حتى السابع مباشرة والضلع الثامن حتى العاشر بشكل غير مباشر.

أما الطرف السفلى من عظم القص، يطلق على أزواج الضلع من واحد إلى سبع "الأضلاع الحقيقية" لأنها تتصل مباشرة بعظم القص مع الغضروف ، وهي أجزاء من الغضاريف التي تساعد على توسيع تجويف الصدر أثناء التنفس.

تسمى أزواج الضلع من ثمانية إلى عشرة "الأضلاع الكاذبة" لأنه بدلاً من أن تكون متصلة مباشرة بالقص ، فإنها متصلة بالضلع السابع.