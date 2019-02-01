شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح تقلل من خوف طفلك من عيادة الأسنان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما الخوف هو العامل الأساسى الذى يحكم علاقة الطفل بعيادة الأسنان، خاصة أن قطاعا كبيرا من الأطفال يربط بين الألم وكرسى الأسنان المتحرك، ونظراً لانتشار الأمر، بدأ عدد كبير من أطباء الأسنان المحترفين فى تحويل عيادات الأسنان الى أماكن يحبها الأطفال من خلال ربطها بوسائل ألعاب مختلفة وتشغيل أفلام كرتون على شاشات عرض كبيرة ما ترتب عليه تقليل رهبة الأطفال نسبيا .

الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، واحد من الأطباء الذين يهتمون بجذب الأطفال لعيادات الأسنان عبر وسائل الترفيه المختلفة ، ويهتم بها اهتمام خاص، ولذلك فهو يقدم الروشتة الكاملة للتعامل مع خوف الأطفال من عيادة الأسنان، وكيف تتغلب الأسرة على هذا الأمر، وها هى الطرق الصحيحة والمناسبة للقضاء على مخاوف الأطفال من عيادات الأسنان عبر عدد من النصائح المختلفة..

1ـالتدقيق فى اختيار عيادة أسنان مناسبة للأطفال، حيث يوجد عيادات أسنان صديقة للطفل ، ولا تجعله يخاف منها مثل بعض شاشات التليفزيون التى تعرض الأفلام الكرتونية، وبالتالى يجب أن يشعر الطفل خلال تواجده فى العيادة أنه فى ملاهى للترفيه وليس فى عيادة أسنان.

النصيحة الثانية للقضاء على خوف الأطفال من عيادة الأسنان

2- يؤكد الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، أنه من الضرورى أيضا اختيار مركز لعلاج الأسنان، بحيث يكون لديه قسم خاص للأطفال يتوفر فيه هذه الشروط لأنه لا يوجد مركز أساسى يقدم كل علاجات الأسنان، ولكن لابد من وجود مجموعة من الأقسام المنفصلة داخل المركز كأنها "مستشفى" ويوجد به قسم للأطفال، وقسم للتقويم، وهكذا.

3- النصيحة الثالثة للقضاء على خوف الأطفال من عيادة الأسنان والتى يذكرها الدكتور شادى على حسين، أنه يجب أن تراعى الأسرة أن يرى الطفل الصغير أخيه حينما يتواجد للكشف لأنه قد يعطى انطباعا سلبيا عنه، إلا لو كان أخيه سيقوم بعمل بسيط داخل العيادة أو يوجد صداقة بينه وبين الطبيب، لأن فى هذه الحالة نعتمد على الطفل فى تحفيز أخيه الصغير لقبول التواجد فى العيادة والكشف.

4- يراعى أن نختار طبيب الأسنان الذى يقدم العلاج لأطفالنا بحيث يكون متخصصا فى أطفال الأسنان، بجانب دراسته لعلم النفس حتى يستطيع التعامل مع الأطفال الصغار بكل تمكن ليقضى على أى مخاوف لديهم.

5- ويوضح الدكتور شادى على حسين، المدرس بكلية طب الأسنان فى جامعة عين شمس، أنه يجب الاعتماد على الجانب التحفيزى خلال التواجد فى العيادة، من خلال منح الأطفال لبعض الجوائز مثل فتحه لفمه، مثلما يؤكد الدكتور شادى على حسين مدير "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان.

6- من الأفضل، أن لا نبدأ العمل فى أسنان الطفل من أول يوم يزور فيه العيادة، حتى يطمئن بشكل كامل للتواجد فى العيادة.

ولمزيد من الأمان وعدم تخويف الأطفال، يوضح الدكتور شادى على حسين مدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، أنه أصبح من السهل الاعتماد على البنج الكلى للتعامل مع حالات الأطفال الذين يخافون بشكل كبير من عيادات الأسنان، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى قلق من استخدام البنك الكلى، حيث لا يستغرق الأمر أكثر من نصف ساعة بكل أمان، ليبدأ بعدها فى ممارسة حياته بكل اطمئنان.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال زراعة وتجميل الأسنان، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان عبر "فيس بوك":





ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال زراعة وتجميل الأسنان، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان عبر "فيس بوك":