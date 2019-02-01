شكرا لقرائتكم خبر عن لو لونه أبيض أو ملتهب.. إزاى تعالج قرح اللسان فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادةً ما يكون التهاب اللسان وظهور اللون الأبيض عليه أمرًا ليس خطيرًا ويتم علاجه بسهولة، وهنا نتحدث عن خطوات مهمة لأشياء يجب أن تفعلها وأخرى تمتنع عنها إذا كنت تعانى هذا الأمر، وذلك وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى.

خطوات تلتزم بها

1- استخدم فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف أسنانك

2- استخدم معجون أسنان لا يحتوى على كبريتات لوريل الصوديوم

3- فرش لسانك وليس أسنانك فقط.

4- تناول المسكنات

5- لا تأكل الطعام الشهى أو الحار أو المالح أو الحمضى أو الساخن

6- لا تدخن

7- لا تشرب الكحول

الجأ لطبيبك فى هذه الحالات:

1- لديك ألم أو حكة لا تزول أو تزداد سوءًا

2- لديك بقع بيضاء على لسانك.

عض أو حرق لسانك من الطعام الساخن أو الشراب يمكن أن يسبب الألم والتورم، لكن هذا يستمر بضعة أيام فقط، أما حال زيادة الأمر عن ذلك يجب أن تستشير الطبيب.

ويشير اللسان الأبيض إلى وجود حالة صحية، والتى تشمل عدة أمراض منها مرض الحزاز المسطح، واللسان الجغرافى وقرح الفم، والقلاع الفموى.