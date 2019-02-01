تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرقالب اللحم المفروم

القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص نصف كيلو لحم مفروم ناعم جداً

بصلة صغيرة مفرومة

ملعقة بقدونس مفروم

2 ملعقة بقسماط ناعم

ربع كوب حليب 2 ملعقة كبيرة صوص باربكيو

ملح وفلفل

بابريكا

ثوم بودر طريقة التحضير اخلطي البقسماط مع الحليب وضعيه جانباً. اخلطي اللحم مع باقي المكونات ثم اضيفي خليط البقسماط وقلبي جيداً.

ضعي خليط في قالب مناسب مع الضغط عليه جيداً ثم غطي الوجه بصوص الباربكيو. غطي القالب بورق الألومنيوم ثم ادخليه فرن متوسط الحرارة لمدة 45 دقيقة. انزعي ورق الألومنيوم وصفي السوائل الناتجة من قالب اللحم ثم ضعيه في الفرن لمدة 10 دقائق. اتركي القالب ليبرد ثم اقلبيه في طبق التقديم وادهنيه بالكاتشب او صوص الباربكيو وقدميه دافئ قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة بسيطة لإعداد سلطة دجاج الباربكيو المتبلة بالأناناس طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بصوص الباربكيو

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