طريقة إعداد وتحضيرالريش المشوية بصوص الباربكيو

القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص كيلو ريش بتلو

بصلة مفرومة

4 فص ثوم مفروم

زنجبيل طازج مبشور

3 ملعقة كاتشاب

2 ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة مستردة ملعقة كبيرة ورشستر صوص

ملعقة كبيرة صوص صويا

4 ملعقة كبيرة زيت ذرة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة صوص باربكيو

6 ملاعق كبيرة خل ابيض

ملح وفلفل اسمر طريقة التحضير اخلطي جميع مكونات التتبيلة جيداً. غطي الريش بالتتبيلة واتركيها في الثلاجة طوال الليل. ادهني الشواية بالقليل من الزيت وضعيها على نار متوسطة. رصي قطع الريش على الشواية واتركيها 5 دقائق لكل جانب. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : مفعول سحري للفلفل الأسود في مكافحة السمنة المفرطة الفلفل الأسود و الفلفل الأبيض

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