تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرباستا البيتزا بالببروني

القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص 500 جرام باستا

1/2 كوب حليب

2 كوب جبن بارميزان

كوب صلصة بيتزا كوب صوص باستا

1ملعقة صغيرة بهار إيطالي

200 جرام شرائح ببروني مقطع انصاف

طريقة التحضير اسلقي الباستا بالطريقة المعتادة. في اثناء طهي الباستا ضعي الحليب في وعاء على نار هادئة ثم اضيفي كوب من الجبن وقلبي حتى يذوب الجبن. اضيفي صلصة الباستا وصلصة البيتزا وقلبي. اضيفي البهارات والببروني وقلبي حتى تختلط المكونات. اتركي المزيج على النار لدقيقتين ثم اضيفي نصف كوب جبن والباستا وقلبي. وزعي في اطباق التقديم وزيني بباقي الجبن. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير مكرونة البيتزا طريقة إعداد وتحضيرالبيتزا بجبن البارميزان والبطاطس

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